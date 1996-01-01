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Правительство определило среднюю стоимость жилья

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приморскому краю «досталось» 34,550 руб. На такую сумму тянет, по мнению Минрегиона, один квадратный метр жилья в крае. Между тем на первичном и вторичном рынке «квадрат» предлагается по значительно более высоким расценкам, сообщил Приморскстат.

Средняя стоимость квадратного метра - показатель, который используется, например, при расчете суммы по жилищному сертификату для тех категорий граждан, которым государство помогает приобрести квартиру (дом). Как сообщает Primamedia в Приморье это особенно актуально для военнослужащих. Нормативы применяются также при выплате государственных субсидий молодым семьям, при расчете жилищных субсидий для граждан, входящих в различные госпрограммы.

При этом реальная рыночная стоимость жилья на Приморском рынке все-таки значительно выше той, которую определил Минрегион. Согласно данным Приморскстата, во втором квартале 2010 года средняя цена квадратного метра предлагаемой недвижимости составила в новостройках 49 379 рублей, на вторичном рынке - 53 899 рублей.

Впрочем, в строительной отрасли Приморья есть компании, готовые отталкиваться от тех расценок, которые устанавливает правительство. Как отмечает председатель совета директоров ЗАО «ДВСК» Виктор Кривулин, «норматив, установленный Минрегионом, - это приемлемая цифра. Строить жилье эконом-класса по такой стоимости, вполне рентабельно, но при условии, что застройщику обеспечивается стабильное финансирование из бюджета: федерального, краевого, муниципального.

- Надо учитывать: собственных средств нашей компании недостаточно, чтобы обеспечить себя строительными материалами по оптимальным ценам, - сказал он. - Бюджетные инвестиции позволяют сгладить разрывы между расходами и доходами застройщика, дают возможность строить быстро, качественно.

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