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В моде - чистые сделки по недвижимости

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В 2002 г., после отмены лицензирования риелторской деятельности в риелторы подались некоторые предприниматели, ищущие легкой наживы. Именно в тот период у ряда граждан, получивших печальный опыт работы с лже-специалистами, сформировалось негативное мнение о риелторах.

Сейчас отношение к риелторам в обществе изменилось - большинство людей, прошедших через процедуру купли-продажи, аренды недвижимости, отмечают, что квалифицированный риелтор действительно может не только упростить сложный процесс заключения сделки, но и гарантировать ее юридическую грамотность. Большую роль в формировании положительного имиджа профессии риелтора сыграла НП «Региональная гильдия риелторов». О деятельности партнерства в интервью «ЗР» рассказала президент гильдии Ольга ТИМОШИНА.

- Ольга Николаевна, как возникла идея создания партнерства?

- Жизнь наша многогранна, но юридическая грамотность населения, увы, низкая, риелторы-обманщики, или черные маклеры, как их принято называть в народе, существуют до сих пор. Чтобы оградить честные компании от недобросовестных «коллег», в 2008 г. во Владивостоке риелторы решили объединиться в Гильдию, куда смогут войти только проверенные и надежные организации. Теперь у клиентов появилась гарантия качества услуг: если он обращается к члену Гильдии риелторов, то за качество и честность сделки можно не беспокоиться. Сейчас количество членов Региональной Гильдии Риелторов насчитывает 12 компаний. На рассмотрении находятся еще несколько заявлений.

- Какие цели преследует Гильдия риелторов во Владивостоке?

- Основной целью Некоммерческого партнерства «Региональная Гильдия Риелторов. Владивосток» является оказание услуг потребителям и защита их прав. Для этих целей Гильдия при содействии Роспотребнадзора по Приморскому краю создала Комитет по защите прав потребителей. Кроме этого, члены партнерства участвуют в разработке законодательной базы в сфере недвижимости; проводят разъяснительную работу и юридическое информирование населения по вопросам недвижимости, постоянно повышают свой профессиональный уровень.

- Законодательство в нашей стране стремительно меняется. Чтобы не отстать от жизни, нужно постоянно учиться. Как риелторы повышают свою квалификацию?

- Развитие в России цивилизованного рынка недвижимости невозможно без создания единых стандартов образования, профессиональной подготовки и переподготовки кадров для работы на рынке недвижимости. И в этом направлении Гильдия риелторов ведет свою работу, взаимодействуя с государственными учреждениями по разработке семинаров по повышению квалификации специалистов для работы на рынке недвижимого имущества. Совсем недавно ведущие специалисты Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю совместно с нашей Гильдией провели семинар на тему: «О реализации Федеральных законов 334-ФЗ от 21.12.2009 г. и 93-ФЗ от 30.06.2006 г., на котором прошли обучение сотрудники более 60 риелторских компаний.

На семинаре прозвучали доклады на самые актуальные темы - об упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества (дачная амнистия), о реорганизационных мероприятиях Управления Росреестра по Приморскому краю. Кроме того, в рамках семинара прошел круглый стол по вопросам регистрации прав на недвижимость. Отзывы представителей компаний о проведенном семинаре были самыми высокими. Теперь любой человек может обратиться за консультацией в Гильдию риелторов, и ему обязательно помогут настоящие специалисты.

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