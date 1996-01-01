В Приморье с «холодом» все в порядке

Аномальная жара привела к тому, что в центральной части России с прилавков исчезли кондиционеры. Однако в Приморском крае ажиотажа на кондиционеры нет. Более того, ритейлеры бытовой техники из центральной части России не выходили на местные компании с инициативой приобретения партий подобной техники.

«Нашей компании подобных предложений не поступало. В то же время сегодня производители кондиционеров загружены заказами, поэтому заказать большую партию кондиционеров на заводе и доставить ее в короткий срок в регион очень проблематично. Поэтому даже если торговые компании бытовой техники решили бы закупить технику в Приморье, вряд ли местные компании смогли бы его удовлетворить, - считает генеральный директор компании «Конус» Олег ПИКАЛОВ. - Что касается спроса на местном рынке - ажиотажа нет. Хотя за 3 дня жаркой погоды в июне, наши продажи увеличились в 5 раз. Но есть одна особенность, сегодня идет увеличение продаж не физическим лицам, а юридическим. Это собственники зданий и арендаторы».

В компании «В-лазер» также заявили, что продажи кондиционеров эти летом пока радуют. По словам вице - президента компании Сергея МИТРОФАНОВА, их компания заранее побеспокоилась о том, чтобы закупленной техники хватило до конца летнего сезона. Проблемы коллег в европейской части страны он объяснил тем, что ритейлеры не смогли учесть погодного фактора, который существенно влияет на продажи. «У себя в компании, мы еще в январе начинаем думать, какая погода будет летом. В этой ситуации даже производители техники оказались не готовы. Заявки производитель собирает зимой. Заводы не могут по заявке увеличить производство мгновенно. Теперь, если они начнут отрабатывать поступившие заказы, кондиционеры придут к ритейлерам в конце октября», - считает Сергей Митрофанов.