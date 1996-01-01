www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

В Приморье с «холодом» все в порядке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Аномальная жара привела к тому, что в центральной части России с прилавков исчезли кондиционеры. Однако в Приморском крае ажиотажа на кондиционеры нет. Более того, ритейлеры бытовой техники из центральной части России не выходили на местные компании с инициативой приобретения партий подобной техники.

«Нашей компании подобных предложений не поступало. В то же время сегодня производители кондиционеров загружены заказами, поэтому заказать большую партию кондиционеров на заводе и доставить ее в короткий срок в регион очень проблематично. Поэтому даже если торговые компании бытовой техники решили бы закупить технику в Приморье, вряд ли местные компании смогли бы его удовлетворить, - считает генеральный директор компании «Конус» Олег ПИКАЛОВ. - Что касается спроса на местном рынке - ажиотажа нет. Хотя за 3 дня жаркой погоды в июне, наши продажи увеличились в 5 раз. Но есть одна особенность, сегодня идет увеличение продаж не физическим лицам, а юридическим. Это собственники зданий и арендаторы».

В компании «В-лазер» также заявили, что продажи кондиционеров эти летом пока радуют. По словам вице - президента компании Сергея МИТРОФАНОВА, их компания заранее побеспокоилась о том, чтобы закупленной техники хватило до конца летнего сезона. Проблемы коллег в европейской части страны он объяснил тем, что ритейлеры не смогли учесть погодного фактора, который существенно влияет на продажи. «У себя в компании, мы еще в январе начинаем думать, какая погода будет летом. В этой ситуации даже производители техники оказались не готовы. Заявки производитель собирает зимой. Заводы не могут по заявке увеличить производство мгновенно. Теперь, если они начнут отрабатывать поступившие заказы, кондиционеры придут к ритейлерам в конце октября», - считает Сергей Митрофанов.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru