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У мобильного Интернета радужные перспективы
Рынок беспроводного Интернета с каждым годом набирает всё большие обороты, операторы связи расширяют свои предложения, которые успешно находят своих клиентов.
Приморский край, как и вся страна, начинает активно пользоваться услугами Мобильного Интернета, в который входит и Интернет с экранов телефонов, и USB-модемы. Но говорить о том, что волна беспроводного выхода в Интернет захлестнула край, пока рано - и скорость еще не та, и стоимость такой возможности еще далека от европейской.
Для сравнения, во многих европейских странах средняя цена фиксированного Интернета - 30 евро. В эту сумму входит безлимитный Интернет со скоростью до 10 мегабит в секунду, телевидение, стационарный телефон, а также бесплатные звонки в ряд выбранных самим абонентом стран. Это объясняется тем, что конкуренция между операторами связи Европы стремительными темпами растет, и, вынужденные отвоевывать своего клиента, они увеличивают скорость Интернета, а цены снижают. Россия отстает в этом отношении от Европы, Америки, Японии, Китая и ряда других стран. Но, стоит отметить, что ведущие сотовые операторы страны и отдельных регионов постоянно ведут работу в отношении улучшения качества подключения и снижения его стоимости.
«Популярность мобильного Интернета значительно выросла по мере распространения телефонов с сенсорным экраном, обеспечивающих наиболее комфортную работу с ресурсами всемирной сети и социальными сервисами, - прокомментировал ситуацию специалист по связям с общественностью Дальневосточного филиала «Евросеть» Константин СОЛОХИН. - С запуском сетей 3G в Приморье начал стремительно возрастать интерес к USB-модемам, позволяющим подключать ноутбуки и домашние компьютеры к беспроводному Интернету на высокой скорости. Подключение к Интернету через Wi-Fi сети провайдеров на Дальнем Востоке востребовано в меньшей степени в связи ограниченной зоной покрытия таких сетей и высокой стоимостью услуг».
Условия доступа
Приморский филиал ОАО «ВымпелКом» («Билайн») предлагает настоящим и будущим абонентам достаточно широкую линейку тарифных планов для «USB-модемов «Билайн». Выходить в Интернет сети «Билайн» могут жители Владивостока, Находки, Уссурийска, части Артема, посетители аэропорта Кневичи. Зона доступа сети 3G «Билайн» в Приморье постоянно расширяется. Скорость доступа в Интернет в сетях 3G от «Билайн» в Приморье - до 3,6 Мбит/с. Стоимость USB-модема «Билайн» - 745 руб., в комплект входят модем, SIM-карта со стартовым тарифом «Пакет 100 Мб». Чтобы начать пользоваться ей, абоненту стоит заплатить от 170 руб., и эти деньги попадут ему на счет.
«МегаФон» предлагает пользователям USB-модемов также широкий выбор тарифов: «Мегафон Модем» и «Мегафон Модем-Актив». Комплект «МегаФон-Модем» включает в себя: cим-карту с тарифом «Мегафон-Логин», USB-устройство, кабель для подключения USB-модема к компьютеру, инструкцию по эксплуатации, справочник абонента, подарочный пакет трафика Интернет GPRS в размере 600 Мб. Полная стоимость комплектов «МегаФон-Модем» и «МегаФон-Модем Актив» составляет 850 руб. с НДС. Зона покрытия модема компании «Мегафон» - Приморский край, скорость подключения - до 3,2 Мбит/сек.
Абонентам компании НТК, не представляющим свою жизнь без Интернета, предлагается тарифный план «Модем+». Он специально создан для тех, кто пользуется Интернетом через компьютер, при этом одинаково активно пользуется и WAP и GPRS. При подключении абонент сразу получает USB-модем. Пакеты трафика в 500 Мб WAP и 500 Мб GPRS включены в тариф. Кроме этого, на разговоры внутри сети абоненты получают пакет в 300 минут. Абонентская плата с федеральным/городским номером - 399/498 рублей в месяц. Стоимость подключения (включая стоимость USB-модема) - 1100 руб.
Зона покрытия сети EDGE/GPRS так же, как и зона покрытия сети сотовой связи НТК, охватывает практически все города и населенные пункты Приморья. У НТК также самая большая зона покрытия побережья, что очень важно для любителей пляжного отдыха в теплое время года.
Тенденции и перспективы
Пока Приморский край - достаточно перспективная зона развития Мобильного Интернета. По мере развития технологии доступа в Интернет посредством Wi-Fi будет развиваться и конкуренция - теперь уже между «Интернетом в телефоне», USB-модемами и Wi-Fi.
«Аналитики пророчествуют: через несколько лет мобильные устройства вытеснят компьютеры, мобильный контент станет более популярным, чем веб, а объемы мобильной рекламы превысят долю Интернета, - поделилась Ольга КОРЯКОВА из отдела по связям с общественностью ОАО «МегаФон». - За рубежом все эти тенденции уже более чем очевидны. Из 1,4 млрд интернет-юзеров в мире 1 млрд пользуются мобильным Интернетом время от времени, а около 400 млн выходят в сеть преимущественно через сотовый телефон».
«Будущее беспроводного Интернета будет определять технологии четвертого поколения - WiMax и LTE, которые обеспечивают еще более высокую скорость передачи данных, - отметил Константин Солохин. - При этом мобильные телефоны, модемы и ноутбуки с поддержкой WiMax уже продаются в ряде регионов России, в которых развернуты сети WiMax, в то время как оборудование с поддержкой LTE еще находится в стадии разработки».
«Мы отмечаем следующую тенденцию: более половины абонентов «Билайн» в Приморье - это пользователи «USB-модемов «Билайн», - рассказала Евгения, директор по продажам на массовом рынке Приморского филиала ОАО «ВымпелКом». - Но нельзя сказать, что Интернет через модемы и мобильный Интернет (через телефон) конкурируют между собой. Скорее, они дополняют друг друга. Мобильный Интернет предпочитают абоненты, пользующиеся телефонами с большими экранами, с помощью которых удобно листать web-страницы, часто телефоны подключают к компьютеру в качестве модема, активируют доступ в Интернет и выходят таким образом в сеть.
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