«Нам с погодой повезло: дождь идет четвертый день, хотя по радио сказали…», эти строки из песни Виктора ЦОЯ и группы «Кино» пришли на ум, когда автор эти строк решил вникнуть в ситуацию на «грибном фронте».

- Вообще-то, по всем признаком этот год не должен быть грибным, - признается любитель тихой охоты из Уссурийска Виктор ТИМОФЕЕВ, грибник с 30-летним стажем. Во-первых, весна, которой, по сути, не было. В один прекрасный момент зима закончилась, и наступило лето со всеми своими атрибутами: отсутствием дождей и невыносимой жарой.

Правда, потом природа «одумалась», и начались июльские дожди, но даже они не напоили почву для хорошего грибного урожая!

Тем не менее «вести с лесов» говорят обратное: первая грибная волна в разгаре, чего нельзя не заметить, проезжая по федеральным и краевым дорогам.

Неплохой урожай грибов в лесах Уссурийского и Октябрьского районов, буквально неделю назад воспряли духом грибники Яковлевки, Арсеньева, Анучино и Чугуевки, а также грибной Мекки Приморья – Хороля и окрестностей. Небогатый на леса он стократно компенсирует свою больше степную сущность обильными ежегодными урожаями.

Кстати, как сказали в Крайпотребсоюзе, заготконторы северных районов уже начали приемку грибов от населения.

Среди трофеев в основном белый гриб, волнушки, подберезовики, лисички и всепроникающее национальное достояние – сыроежки. А вот подосиновиков мало, констатируют грибники, в этом году «красноголовый» - самый первый из серьезных грибов подкачал: сказалась июньская засуха. Также неурожай обабок, но зато не в пример прошлым годам много «оленьих рожек».

Как прогнозируют знатоки «тихой охоты», в этом году, если Приморье не сдует тайфунами и не смоет августовскими дождями, будет много мокрого груздя.

Если кто-то думает, что собирать грибы – детская забава, то глубоко заблуждается. С одной стороны, тысячи жителей края не могут разом впасть в детство, с другой - кто понимает толк в «тихой охоте», давно поставили лесные прогулки на пользу кошельку, и речь даже не о сдаче дикоросов в заготконторы Крайпотребсоюза и родственные с ним организации.

Тот же Виктор Тимофеев признался, что в прошлом году, который по части грибов урожайным не назвать, он за 1,5 месяца намотал сотни километров в лесах под Уссурийском, чему хорошей наградой были заработанные 50 тыс. рублей.