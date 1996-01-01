За рыбным столом

Рыбохозяйственные предприятия Великобритании и Индии подтвердили свое участие в V Международном конгрессе рыбаков, который пройдет во Владивостоке 7-9 сентября.

Ранее на него аккредитовались делегации из Германии, КНР, Норвегии, Новой Зеландии, Республики Чили, Республики Корея, США, Украины, Японии. Традиционно в рамках конгресса запланирована работа Международной рыбохозяйственной выставки «Paсific Future Fishery-2010».

Предварительно темой конгресса станет тема «Рыбная отрасль России - переход к экономике лидерства и инноваций». Напомним, в прошлом году рыбаки обсуждали тему «Стратегии устойчивого управления рыболовством и поддержания стабильности рынков рыбопродукции». В 2008-м - «Развитие международного сотрудничества в сфере эффективного использования добываемого рыбного сырья», а в 2007-м обсуждали проблемы сохранения и рационального использования водных биоресурсов, поддержание баланса интересов государства и бизнеса.

Напомним, что первый рыбный форум прошел во Владивостоке в 2004 г. и сразу был заявлен как ежегодный съезд рыбаков России. Однако дальше преемственность была прервана. Форум стал международным конгрессом, и состав его участников каждый год меняется.