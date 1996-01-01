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В торговых центрах арендные ставки резко пошли вверх

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Специалисты ООО «Индустрия-Р» отметили резкий рост ставок аренды во втором квартале 2010 г. в торговых центрах Владивостока. По сравнению с 1-м кварталом они выросли на 10,8% и в среднем составили 1 359 руб. за 1 кв. м в месяц. При этом минимальные ставки были в ТЦ «От и До» - 500 руб. за 1 кв. м и максимальные - в ТЦ «Алеутский» - 3 500 руб.

Рост ставок по ТЦ объясняется сезонной активностью торговли и в связи с этим повышенным спросом на особенно подходящие для этой деятельности помещения. Тем не менее, в среднем уровень ставок оставался ниже наивысших значений в 4 квартале 2008 г. на 30,7%.

Что же касается аренды в административно-офисных зданиях, то она за минувший квартал подешевела еще более чем на 2,4% и в среднем составила 736 руб. за 1 кв м. В целом с начала снижения во 2 квартале 2008 г. аренда офисных помещений в городе подешевела на 43,2%.

Продолжающееся падение объясняют большим предложением офисных помещений и острой конкуренцией офисных центров между собой за клиентов. В какой-то степени сказывается и недостаточная активность мелкого бизнеса, который под свои цели арендует небольшие помещения. Замечено, что часть мелких фирм, имеющих постоянную клиентуру, оптимизируя расходы, отказалась от офисов в пользу «надомного труда».

Учитывая городской «транспортный коллапс», они получили определенный выигрыш и, даже уже поправляя свои финансы, не спешат возвращаться в офисные здания на аренду. Тем более, что высококлассных, подчеркивающих статусность компаний, среди них пока что единицы.

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