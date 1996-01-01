Бесперспективная клубника

Ягодный сезон в разгаре. А рестораны, супермаркеты и прочие торговые заведения предлагают потребителям исключительно замороженную привозную продукцию. Свежей ягоды, выращенной в крае, практически не осталось. Исключение составляют частники, масштабы производства которых едва ли способны удовлетворить даже минимальные потребности переработчиков.

Производства продуктов из приморских ягод на грани исчезновения. Еще недавно заготовкой и переработкой занимались отдельные цеха, принадлежащие потребительской кооперации. В этом году и они в значительной степени отошли от переработки ягод. Существенно сократил в последние годы объемы закупки ягод и Спасский консервный завод, традиционно производящий соки из приморского сырья. Предприятие, готовое принять до 100 тыс. тонн ягод, на деле закупает не более 5% от этого объема. Цены, которые предлагают садоводы- частники, не позволяют производить конкурентный продукт. Решить эту проблему, считают специалисты завода, можно исключительно развитием промышленного производства сырья.

Но пока нет ни одного хозяйства в крае, готового к этому производству. Плодово-опытная станция сообщает об огромных очередях на саженцы. Ежегодно предприятие продает их десятки тысяч. Но спрос этот сформирован исключительно частными садовниками. «Мы бы с удовольствием развивали промышленное производство ягод, - говорят в этом научном государственном учреждении, - но спроса на подобные масштабы в крае давно уже нет. Наши попытки наладить поставки фабрике мороженого не увенчались успехом. Как производители мы никого не интересуем».

Собственно, интерес к ягодам на рынке сегодня вполне удовлетворяется за счет привозной замороженной продукции. Это, по мнению специалистов, одна из причин, тормозящих развитие местного производства. В свою очередь переработчики уверяют, что другой вариант неприемлем, поскольку технологии переработки выдвигают свои требования. Соблюсти их сегодня не может никто из местных производителей. «Мы продаем по 50 тонн в месяц замороженной ягоды, поступающей из западных регионов страны, - говорит директор Фабрики мороженого Алексей РЕЗНЮК. - Эта продукция технологична, она хранится круглый год, поэтому пользуется спросом магазинов, ресторанов, производителей вареников и другой мороженой продукции. Пока не будет у наших производителей заморозки, масштабного сбыта местных ягод не будет. На сегодняшний день главная проблема - не произвести ягоды, а выстроить технологическую цепочку».

Вместе с тем в крае работают единичные малые предприятия, которые вполне обходятся местным сырьем. Их ассортимент, естественно, скромнее, чем могут предложить крупные предприятия. Но продукцию они выпускают исключительно из местного сырья, закупая его у населения. Для них проблема рынка даже не в отсутствии сырья или высоких цен на него у частников. «Как производители нектаров мы работаем на приморском рынке уже более 10 лет, - говорит директор ИП «Боброва» Людмила БОБРОВА. - C прошлого года мы приступили к производству повидла и варения. Но нашу продукцию не берут магазины и супермаркеты. Особенно тяжелая ситуация во Владивостоке».