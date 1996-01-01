Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бесперспективная клубника
Ягодный сезон в разгаре. А рестораны, супермаркеты и прочие торговые заведения предлагают потребителям исключительно замороженную привозную продукцию. Свежей ягоды, выращенной в крае, практически не осталось. Исключение составляют частники, масштабы производства которых едва ли способны удовлетворить даже минимальные потребности переработчиков.
Производства продуктов из приморских ягод на грани исчезновения. Еще недавно заготовкой и переработкой занимались отдельные цеха, принадлежащие потребительской кооперации. В этом году и они в значительной степени отошли от переработки ягод. Существенно сократил в последние годы объемы закупки ягод и Спасский консервный завод, традиционно производящий соки из приморского сырья. Предприятие, готовое принять до 100 тыс. тонн ягод, на деле закупает не более 5% от этого объема. Цены, которые предлагают садоводы- частники, не позволяют производить конкурентный продукт. Решить эту проблему, считают специалисты завода, можно исключительно развитием промышленного производства сырья.
Но пока нет ни одного хозяйства в крае, готового к этому производству. Плодово-опытная станция сообщает об огромных очередях на саженцы. Ежегодно предприятие продает их десятки тысяч. Но спрос этот сформирован исключительно частными садовниками. «Мы бы с удовольствием развивали промышленное производство ягод, - говорят в этом научном государственном учреждении, - но спроса на подобные масштабы в крае давно уже нет. Наши попытки наладить поставки фабрике мороженого не увенчались успехом. Как производители мы никого не интересуем».
Собственно, интерес к ягодам на рынке сегодня вполне удовлетворяется за счет привозной замороженной продукции. Это, по мнению специалистов, одна из причин, тормозящих развитие местного производства. В свою очередь переработчики уверяют, что другой вариант неприемлем, поскольку технологии переработки выдвигают свои требования. Соблюсти их сегодня не может никто из местных производителей. «Мы продаем по 50 тонн в месяц замороженной ягоды, поступающей из западных регионов страны, - говорит директор Фабрики мороженого Алексей РЕЗНЮК. - Эта продукция технологична, она хранится круглый год, поэтому пользуется спросом магазинов, ресторанов, производителей вареников и другой мороженой продукции. Пока не будет у наших производителей заморозки, масштабного сбыта местных ягод не будет. На сегодняшний день главная проблема - не произвести ягоды, а выстроить технологическую цепочку».
Вместе с тем в крае работают единичные малые предприятия, которые вполне обходятся местным сырьем. Их ассортимент, естественно, скромнее, чем могут предложить крупные предприятия. Но продукцию они выпускают исключительно из местного сырья, закупая его у населения. Для них проблема рынка даже не в отсутствии сырья или высоких цен на него у частников. «Как производители нектаров мы работаем на приморском рынке уже более 10 лет, - говорит директор ИП «Боброва» Людмила БОБРОВА. - C прошлого года мы приступили к производству повидла и варения. Но нашу продукцию не берут магазины и супермаркеты. Особенно тяжелая ситуация во Владивостоке».
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей