Включите здравый смысл

Стивидорный бизнес Дальнего Востока, справившись с последствиями мирового финансового кризиса, получил удар «под дых». В начале июля у ООО «Восточная стивидорная компания» (оператор контейнерного терминала в порту Восточный) возникли проблемы с обработкой транзитных контейнеров со вступлением в силу с 1 июля кодекса Таможенного союза.

Чуть позже тревогу забили стивидоры и экспедиторы порта Владивосток, где инспекторы таможенного поста «по каким-то причинам ограничивают прием транзитных деклараций, что уже привело к сбоям в работе Владивостокского морского торгового порта (ВМТП).

Попали под схему

На прошлой неделе около 30 экспедиторских компаний обратились в Федеральную таможенную службу (ФТС), ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), Минтранс и Дальневосточную железную дорогу (ДВЖД, филиал РЖД) с обращением, в котором говорится о возникновении проблем таможенного декларирования транзитных контейнеров на ВСК. Среди подписавшихся - компании «Юнико Транс», «Вуджин Глобал Логистик Восточный», «Ориста», «СВТ Восточный» и др.

Досье ООО «Восточная стивидорная компания» - крупнейший контейнерный терминал на Дальнем Востоке России, работает на территории Восточного порта. 25% компании принадлежат портовому оператору DPW, 75% - Global Ports Investments Plc (входит в группу компаний «Н-Транс»).

Согласно письму, на протяжении более 10 лет в порту «Восточный» существовала особая система предварительного электронного таможенного оформления контейнеров (ПЭТО - транзит), следующих под таможенным контролем на железнодорожном транспорте. Эта схема была разработана и применялась исключительно для целей оптимизации процесса работы всех участников транспортного узла, включая таможенный орган.

Оформление таможенного транзита происходило до погрузки контейнеров на подвижной состав или даже до выгрузки контейнеров с судна (с момента поступления на таможню информации об отгрузке контейнеров в порту погрузки). То есть таможенные процедуры выполнялись до начала погрузки на железную дорогу и не влияли на технологические сроки и работу порта.

Однако с 1 июля, с вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного союза, все транзитные грузы на терминале стало возможно оформлять только после того, как контейнер принят к погрузке АО «РЖД», а значит, все процедуры таможенного оформления должны проходить уже на железнодорожном фронте терминала.

«Из-за несогласованных действий таможенного перевозчика ОАО «РЖД» на станции «Находка-Восточная» и таможенного поста «Морской порт «Восточный» за 7 дней экспедиторы не смогли оформить по новым правилам ни одного контейнера. В последующие дни работа таможенного поста «Морской порт «Восточный» с документами по таможенному транзиту организована в круглосуточном режиме, но это не исправило ситуацию. Если до 30 июня в режиме таможенного транзита с терминала в среднем ежедневно отгружалось 162 контейнера в 20-футовом эквиваленте и вагоны не простаивали, то 8 июля железнодорожным транспортом отправлено 15 контейнеров, 9 июля - 29, 11 июля - 59, 13 июля - 44. При этом подвижной состав простаивает в ожидании оформления от 6 до 22 часов. Массово нарушаются контракты, графики и сроки доставки. За две недели на терминале скопилось 4,885 тыс. неотправленных контейнеров, средний срок нахождения контейнера на складе увеличился до 15 дней», - говорится в обращении экспедиторов.

Кто заплатит неустойку?

Экспедиторы также заявили о том, что в сложившейся ситуации они несут потери и теряют клиентов. В частности, концерн General Motors, который поставляет через ВСК автокомплекты на свой завод в Узбекистане, предъявил экспедиторской компании претензию касательно сроков доставки контейнеров с автокомплектами.

«Если ситуация не изменится, то во избежание простоев завода концерн будет вынужден изменить маршрут доставки грузов (с Транссибирской - ИФ) на Транскитайскую магистраль, а это в среднем 1 тыс. контейнеров в месяц, которые будут потеряны для перевалки через терминал ВСК и перевозки по Транссибу», - говорится в обращении.

Как сообщила «ЗР» пресс-секретарь ВСК Надежда БАРАНОВА, под новые правила попадает от 30% до 50% общего контейнерооборота порта, то есть те грузы, которые ранее шли по процедуре таможенного транзита в Сибирь, центральную часть России, а также в Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ. В то же время у конкурента ВСК - ООО «Владивостокский контейнерный терминал» (ВКТ, работает на территории Владивостокского морского торгового порта), таких проблем нет.

«Мы изначально не работали по системе предварительного таможенного декларирования, эта схема была одним из конкурентных преимуществ ВСК, но видите, чем это обернулось», - сообщил «Интерфаксу» источник в компании.

По его словам, проблемы с таможней были всегда. На оформление контейнеров уходит зачастую более суток, тогда как в европейских портах на это требуется несколько часов. «Таможенная система малоэффективна, не отлажена. Много бумажной работы. К тому же таможня работает по часам, порт - круглосуточно. Иногда приходится долго ждать оформления контейнеров», - говорит собеседник.

«Схема «погрузка - таможня - отправка» противоречит здравому смыслу. Инфраструктура «замораживается» на все время таможенных процедур: порт вынужден останавливать работу, стопорится формирование маршрутов. Это не идет на пользу ни порту, ни железной дороге. В результате мы можем забыть не только идею транзита на Европу, но и потерять грузы, идущие через Россию в страны СНГ. И терминал, и экспедиторы, и грузовладельцы - мы все заложники ситуации, решение которой может быть найдено только в результате конструктивных договоренностей таможенных органов и РЖД», - отмечает Надежда Баранова.

Досье Грузооборот ООО «Владивостокский контейнерный терминал» за I полугодие 2010 г. вырос в сравнении с аналогичным показателем 2009 г. на 55% - до 134 тыс. 51 TEU. Контейнерооборот ООО «ВСК» по итогам первого полугодия 2010 г. составил 104 тыс. 944 TEU (+32,7%

Дошло до брошенных поездов

Тем временем неравномерные интервалы прибытия поездов и невостребованный порожний подвижной состав могут вызвать сбои в работе владивостокского транспортного узла.

По данным пресс-службы ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП), на припортовой железнодорожной станции «Владивосток» количество подвижного состава близко к критическому. Так, при нормативной емкости станции в 800 вагонов на 23 июля общий парк подвижного состава составил 1 тыс. 252 вагона, в том числе 112 вагонов - с перевалочными грузами, 314 - с экспортными, 294 - с разными грузами и 520 - порожние.

По словам директора по производству ОАО «ВМТП» Сергея ЛОПУНОВА, ситуация, которая может вызвать серьезные сбои в работе Владивостокского транспортного узла, возникла по причине неравномерных интервалов прибытия поездов и несвоевременного отвода со станции «Владивосток-Грузовая» порожнего состава.

Затоваривание вагонами порта и железнодорожной станции уже стало причиной появления «брошенных» поездов. В настоящее время на промежуточных станциях к категории таковых можно отнести 6 поездов, следовавших в адрес «Владивостокского морского торгового порта».

По словам Лопунова, стабилизировать ситуацию на станции «Владивосток-Грузовая» можно только совместными усилиями портовиков и железнодорожников, о чем руководство ДВЖД было своевременно проинформировано.

В свою очередь начальник обособленного подразделения ООО «Таможенно-брокерский центр» (ТБЦ) в г.Владивостоке Галина ГОЛЯНИЦКАЯ сообщила «ЗР», что в порту Владивосток возникли проблемы с оформлением транзитных грузов.

«Транзит в порту сегодня практически не оформляется. Жалобы на задержки с оформлением поступают как со стороны порта, так и со стороны экспедиторов. Наши сотрудники стоят в очереди на оформление с 8:00 утра по местному времени. Для примера, 20 июля не было принято на оформление таможенного транзита ни одной декларации - при том, что ранее оформлялось до двадцати деклараций в день», - сказала Галина Голяницкая.

Инспекторский час

Представитель одной из экспедиторских фирм сообщил «ЗР», что сегодня таможенные инспекторы таможенного поста «Морской порт Владивосток», фактически даже не начиная проверку предоставленных представителем ТБЦ документов, отказывают заявителям в устной форме в приеме транзитных деклараций.

«По каким-то причинам инспекторы ограничивают прием транзитных деклараций и принимают их только частично. В среднем, это шесть деклараций в день из подаваемых двенадцати, для транзитных контейнеров, следующих по железной дороге. При всем том, что сегодня в таможенном законодательстве нет каких-либо ограничений по количеству деклараций, принимаемых к оформлению таможенным инспектором. Как следствие, в настоящее время платформы простаивают на путях порта только в ожидании проверки и выпуска транзитной декларации в среднем около суток, а еще и в ожидании ее подачи. Таким образом, время простоя подвижного состава увеличивается в среднем до трех суток. Подобная практика таможенного оформления может привести к скоплению вагонов на подъездных путях порта и невозможности своевременной выгрузки контейнеров с морских судов», - сообщил экспедитор.

В то же время среди участников рынка ходит другое объяснение заторам в порту Владивосток. «Таможенники недовольны периодическим реформированием структуры и сокращением штатов. Поэтому сложившаяся ситуация им на руку. Инспектора не будут поспешать, пока не получат четких указаний. Видимо, на месте ждут окрика сверху. Он, конечно, рано или поздно последует, но реагировать на него будут по «своим понятиям», - говорит представитель одной из экспедиторских компаний.

Все нужно делать вовремя

Владивостокская таможня заверяет, что руководство принимает все меры, чтобы сделать процесс оформления более оптимальным. В частности, в настоящее время идет тестирование новых программных средств, решается вопрос о выделении дополнительных штатных единиц.

«Сегодня работа по приему и оформлению транзитных деклараций ведется с 8 до 20 часов. 2 инспектора посменно работают на оформлении ТД, 2 (также посменно) - занимаются процедурой завершения транзита. К отделу регулярно прикомандировываются должностные лица, поскольку 1 штатная единица вакантна. Сроки оформления транзитных деклараций жестко отслеживаются руководством поста. Однако неравномерная подача транзитных деклараций приводит к тому, что образуются очереди из желающих подать декларации», - сообщила «ЗР» пресс-секретарь Владивостокской таможни Виктория ШАМАЕВА.

По данным таможни, с 1 июля с началом работы в условиях Таможенного союза порядок оформления транзитных грузов не изменился, а сроки оформления, как это предусмотрено Таможенным кодексом Таможенного союза, сократились с трех до двух дней. Несмотря на вступление в силу с 1 июля Таможенного кодекса Таможенного союза, отделом контроля за таможенным транзитом таможенного поста «Морской порт Владивосток» осуществляется принятие и выпуск транзитных деклараций (ТД) в объеме, не меньшем, чем за предшествующие месяцы: январь - 432, февраль - 388, март - 571, апрель - 511, май - 536, июнь - 692, июль - 529.

Так, в период с 1 июля по 23 июля 2010 г. было принято и выпущено 529 транзитных деклараций. При этом перевозка товаров железнодорожным транспортом осуществлялась по 116 транзитным декларациям. За аналогичный период 2009 г. количество перевозок товаров ж/д транспортом составило 87. Ежедневно уполномоченным должностным лицом принимается около 23 ТД. Так, например, 20 июля принято и выпущено 24 ТД. По итогам первого полугодия 2010 г. количество перевозок товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита увеличилось на 13% в сравнении с показателями аналогичного периода 2009 г., до 3 тыс. 130 ТД.

Процентное соотношение по видам транспорта, осуществляющим перевозку грузов, распределилось следующим образом: автомобильный транспорт - 59% , железнодорожный транспорт - 26%, морской транспорт - 15%.