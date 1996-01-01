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Во Владивостоке открыта новая ярмарка
16 июля во Владивостоке начала работать новая сельскохозяйственная ярмарка. Она расположена по адресу ул. 3-я Рабочая (разворотное кольцо трамвая) и будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00.
Напомним, что сейчас в городе работает шесть ярмарок: на ул. Ряжской рядом с детским парком «Фантазия»; на ул. Борисенко,17 - остановка «Школьная»; на ул. Фадеева, 47; на ул. Некрасовской, 69, на ул. Деревенской, 20 и ул. Порт-Артурской, 46 (пос. Трудовое). Благодаря им у горожан есть возможность покупать качественные продукты местного производства по ценам, которые на 10-30% ниже «магазинных». Это колбасные изделия, рыбопродукция, молочные продукты и кондитерские изделия. А также овощи и ягоды, выращенные фермерами и дачниками Спасского, Хорольского, Пожарского районов, Арсеньева, Артема, Уссурийска.
Посетить ярмарки приглашают всех жителей и гостей краевого центра. Также поучаствовать в ярмарках предлагают всем товаропроизводителям и сельхозпроизводителям края, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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