Дачи подешевели на 10-15%

На 10-15% снизилась нижняя граница цен предложения на дачи в садовых обществах в Надеждинском районе и г. Артеме по сравнению с началом весны.

Причин этому снижению несколько. Это ставший из-за реконструкции участка федеральной трассы М-60 тяжелым проезд на дачи и обратно в выходные дни, довольно неудобное расписание электричек и подорожавший в них проезд, надежды части покупателей вместо приобретения дачи получить от государства 30 бесплатных соток под ИЖС. К тому же почему-то стало больше желающих продать свои дачи, а в такой ситуации цены, естественно, начинают падать. Тем более что сезон, когда запущенную дачу еще можно было бы использовать для выращивания урожая в этом году, уже прошел. Впрочем, на «дачном» рынке проявляют активность и скупщики, надеющиеся, что после завершения ремонтно-строительной эпопеи с дорогами они смогут перепродать дачи с неплохой для себя выгодой.