Жилья строим меньше

В 2010 г. в Приморье построили жилья на 21% меньше, чем в 2009. За I полугодие в Приморском крае построили 115,7 тыс. кв. м жилья, что на 21% меньше, чем за аналогичный период 2009 г., сообщила представитель краевого управления Росстата.

Индивидуального жилья за это время построено 88,1 тыс. кв. м, это на 23% меньше, чем за аналогичный период 2009 г. В сельской местности введено в эксплуатацию 17 тыс. кв м жилья, что составляет 65% к I полугодию 2009 г. Больше всего жилья было построено во Владивостоке - 41% (48 тыс. кв. м), в Находке - 22%, в Уссурийском округе - 9%.