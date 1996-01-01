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Владивосток достоин 5 звезд?
Ввод в эксплуатацию двух 5-звездочных гостиничных комплексов делового и курортного типа позволит решить проблему отсутствия во Владивостоке премиального класса гостиничного обслуживания. В том, что отели будут действительно высокого класса, сомневаться не приходится - оператором проекта выступит один из лидеров мирового гостиничного бизнеса Hyatt International. В свою очередь Владивостокский морской торговый порт готов подключиться к развитию круизного туризма.
Койко-место для топ-менеджеров
Как известно, к саммиту АТЭС во Владивостоке предполагается построить многофункциональный гостиничный комплекс курортного типа в районе мыса Бурный общей площадью 36,7 тыс. кв. метров и гостиничный комплекс делового типа в районе Корабельной набережной общей площадью 35,066 тыс. кв. метров. Каждый на 250 номеров и 375 проживающих. Сегодня на возведении объектов занято порядка 250 человек. При этом весь инженерный состав - приморские специалисты, а вот рабочие вакансии в основном заняты гражданами Вьетнама и Узбекистана.
Заказчиком строительства выступает администрация Приморского края, оператором строительства с функцией заказчика является ОАО «Наш дом - Приморье» (100% акций принадлежит администрации Приморья). Проектировщиком обоих объектов выступает британское архитектурное бюро RMJM, генподрядчиком - ЗАО «Русско-Азиатская строительная компания». После сдачи отелей в эксплуатацию в марте 2012 г. Hyatt International приступит к оперативному управлению гостиничными комплексами, которые получили рабочее название Hyatt Regency Vladivostok (комплекс в районе мыса Бурный) и Hyatt Regency City (комплекс на Корабельной набережной). Официальное открытие отелей намечено на июнь 2012 г.
По словам генерального директора ОАО «Наш дом - Приморье» Марины ЛОМАКИНОЙ, сегодня краевой центр испытывает дефицит в 3,5 тыс. гостиничных номеров. При этом заполняемость местных отелей уровня 2-х и 3-х «звезд» составляет около 50%, а лучший на сегодня отель Hyundai, как правило, загружен на 99%.
«Сегодня отсутствие 5-звездочных гостиниц сдерживает прибытие топ-менеджеров серьезных компаний, которые, в том числе и по этой причине, отказываются посещать Владивосток. Сегодня, если в городе проходят какие-то крупные мероприятия, поселить гостей просто невозможно. К примеру, некоторые гости недавнего Тихоокеанского экономического конгресса, которые по статусу должны были жить в 4-х и 5-тизвездочных номерах, были размещены в отелях более низкого класса. Как видим, проблем с заполняемостью новых отелей быть не должно», - говорит Марина Ломакина.
По ее словам, если 15-этажный Hyatt Regency City будет ориентирован прежде всего на размещение VIP-персон, которым важно находиться в шаговой доступности от центра города («изюминкой» этого центра станет Дворец бракосочетаний), то 14-этажный Hyatt Regency Vladivostok призван стать жемчужиной региона из-за расположенного рядом СПА-центра мирового класса, упор в котором будет сделан на талассотерапию.
ДосьеТалассотерапия - это комплекс методов лечения, профилактики и восстановления резервов здоровья с использованием морского климата, морской воды и других продуктов, извлеченных из моря или созданных на основе морской воды, водорослей, лиманного ила. Центр талассотерапии - не клиника, однако оздоровительные и терапевтические процедуры должны назначаться и контролироваться компетентными специалистами. Комплекс должен располагаться непосредственно на берегу моря. Основной лечебный фактор талассотерапии - морской климат. Талассотерапию назначают здоровым людям с целью закаливания и первичной профилактики заболеваний, а также больным с сохранными компенсаторными возможностями организма при заболеваниях верхних дыхательных путей и легких, болезнях сердца и сосудов, нервной системы, эндокринных желез, опорно-двигательного аппарата.
Предполагается, что на обслуживании двух отелей будет задействовано от 700 до 800 человек. Причем топ-менеджерские позиции закроет Hyatt, а обслуживающий персонал будет подготовлен вузами региона - ДВГУ, ВГУЭС, ТГЭУ и ДВГТУ. Единственное и очень важное условие при трудоустройстве - это владение иностранным языком. Как минимум, английским.
Портовая «изюминка»
В настоящее время в порт Владивосток ежегодно осуществляется порядка 6 заходов иностранных круизных судов. Это лайнеры Ocean Princess, Diamond Princess, Legend of Seas и Asuka II под флагами Бермудов, Багамов и Японии. Плата за постановку/обслуживание судна составляет, в среднем, $10 тыс. Грузопассажирские паромные линии с Южной Кореей (Сокчо) и Японией (Сакаиминато) дотируются правительствами Южной Кореи и Японии, так как работают лишь с 50% загрузкой, линии не выходят на самоокупаемость.
Что касается местных (региональных) пассажирских перевозок, то их в настоящее время нет и в ближайшей перспективе не предвидится, так как возникновение пассажиропотока возможно лишь в случае развития территорий тихоокеанского побережья Дальнего Востока, роста экономических связей внутри региона и успешной конкуренции с авиаперевозчиками по стоимости и уровню сервиса. Повлиять на ситуацию может разработка/реализация специальной государственной программы.
Напомним, что ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) разработало проект развития пассажирского комплекса на 1-м и 2-м причалах порта (строительство гостиничного комплекса и накрытие ж/д путей между морвокзалом и привокзальной площадью), который в последнее время теряет свою актуальность ввиду начавшегося строительства 5-звездочных отелей, в том числе на Корабельной набережной. Однако в рамках подготовки к саммиту АТЭС потребность города в современном гостиничном обеспечении класса «люкс» в любом случае значительно возрастет. Поэтому к проекту ВМТП стоит присмотреться повнимательнее.
ДосьеВ 1993 г. по инициативе ОАО «ВМТП» в расчете на перспективы динамичного формирования делового сектора города, развития туристического и гостиничного бизнеса, возникшие после «открытия» города и порта Владивосток, ОАО «ДНИИМФ» был подготовлен эскизный проект «Комплекса по обслуживанию транзитных пассажиров на территории ВМТП», примыкающего к существующему зданию Морского вокзала. Проект был согласован с главным архитектором Владивостока к дальнейшей разработке, а в 1994 г. по заказу ОАО «ВМТП» было подготовлено предварительное ТЭО проекта.
Общая экономическая конъюнктура, сложившаяся в последнее десятилетие, не была благоприятной для реализации новых проектов. Тем не менее в последнее время в свете озвученных планов по превращению Владивостока в центр российского политического и экономического сотрудничества с АТР и туристический центр были созданы предпосылки к занятию Владивостоком своей ниши как пассажирского порта, и как следствие - в необходимости подготовки инфраструктуры города к выполнению таких функций.
И ОАО «ВМТП», как владелец инфраструктуры существующего Морского вокзала, возобновило работы над данным проектом, при этом уже с учетом современных условий и совместно с государственными структурами и научными учреждениями, включенными в работы по подготовке Владивостока к саммиту АТЭС и проектированию морского фасада города.
Необходимость реализации проекта по развитию круизного бизнеса и созданию на базе Морского вокзала соответствующего современным требованиям пассажирского терминала, в том числе за счет переноса грузовых операций и кранового оборудования на другие причалы ВМТП, закреплена в Стратегии развития ОАО «ВМТП» до 2015 г.
По предварительным расчетам основными элементами проекта по развитию существующего пассажирского терминала, чтобы обеспечить его соответствие современным требованиям (необходимость обеспечить возможность одновременного нахождения у причальной стенки двух судов класса Grand Princess), должны были стать продление единой причальной линии причалов №№ 1-2 на 180 метров в южном направлении в сторону территории бывшего Владивостокского СРЗ и спрямлением части причальной стенки канувшего в Лету завода; проведение дноуглубительных работ; cтроительство на тыловой территории причалов № 1-2 современного гостиничного комплекса для обслуживания пассажиров, смотровых площадок, набережной, включающей в себя бизнес-центр/центр делового сотрудничества.
Кроме того, предусмотрена реконструкция существующего здания Морского вокзала для приведения его в соответствие с современными и перспективными мировыми стандартами, в том числе залов для пассажиров и залов таможенного досмотра, а также строительство виадуков и развязок для выезда автотранспорта и выхода пешеходов на ул. Алеутская. Основные параметры проектируемого административно-гостиничного комплекса общей площадью 25 тыс. 848 кв. метров таковы: гостиница на 176 номеров, автопарковка на 118 мест, 1 640 тыс. кв. метров офисных помещений.
В сумме инвестиций, необходимых для создания подобного комплекса по обслуживанию пассажиров, можно выделить три основные группы затрат. Финансирование реконструкции, строительства гидротехнических сооружений и дноуглубления предусмотрено за счет подпрограммы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР» и составляет 2,6 млрд руб. Реконструкцию здания Морского вокзала и строительство гостиничного комплекса планируется финансировать за счет частных инвестиций. Объем требуемых средств ориентировочно составляет 980 млн руб. Наконец, строительство виадуков и других сопутствующих объектов планируется включить в ходе очередной корректировки в подпрограмму «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР». Стоимость работ ориентировочно составляет 570 млн руб.
Остается добавить, что одним из условий успешного функционирования гостинично-административного комплекса является наличие удобных подъездных путей. Существующие пути в районе планируемого строительства плохо приспособлены для движения и стоянки туристических автобусов и другого транспорта, который должен будет обслуживать будущих клиентов центра. В связи с этим в проекте предусматривается накрыть железнодорожные пути в районе железнодорожного вокзала таким образом, чтобы продлить привокзальную площадь непосредственно до здания будущего центра. Нечто подобное сегодня действует на центральной площади рядом со зданием администрации Приморского края. Значит, реально.
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