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Лекарственный перечень сократился в три раза

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Минздравсоцразвития РФ подготовило и направило на утверждение в правительство РФ новый перечень для минимального ассортимента аптек. По сравнению с ныне действующим, который не пересматривался с 2005 г., он сократится почти втрое.

Новый перечень был разработан с учетом пожеланий фармацевтических предприятий и профильных ассоциаций, а также региональных органов управления здравоохранением.

По словам заместителя генерального директора ФГУП «Приморская краевая аптека» Любови УСТИНОВОЙ, с предложением сократить минимальный ассортимент лекарственных средств, наличие которых обязательно для аптек, аптечные учреждения обращались в Росздравнадзор на протяжении ряда лет, мотивируя это тем, что корректировка перечня позволит избежать вымывания дешевых лекарств, производить и продавать которые стало невыгодно в связи ростом курса иностранных валют, ужесточением условий поставок импортных препаратов, удорожанием кредитов и другими последствиями финансово-экономического кризиса.

Предложения фармацевтов касались лекарственных препаратов, применяемых в условиях стационара и представленных в нескольких формах. Кроме того, из перечня предлагалось изъять устаревшие, редко назначаемые врачами, длительное время отсутствующие в продаже и не входящие в стандарты лечения препараты.

В обновленный перечень препаратов, которые должны продаваться в каждой аптеке, вошли 60 непатентованных международных наименований лекарств вместо нынешних 149, часть из которых уже не производится или не поставляется в Россию. 51 препарат входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС).

В новый перечень вошло значительное количество антибиотиков, глюкокортикоидных гормонов, гипотензивных средств, мочегонных, противовоспалительных и бронхорасширяющих препаратов, которые по всем международным рекомендациям должны применяться строго под наблюдением врача, а также эффективные и безопасные лекарственные средства, которые население может самостоятельно применять в амбулаторных и домашних условиях без необходимости регулярных консультаций и наблюдения со стороны врача.

При этом один из пунктов приказа, подготовленного Минздравсоцразвия РФ, определяет, что если гражданин обратился в аптеку с рецептом, а такого лекарства в продаже нет, то в течение 5 дней препарат должен быть в нее доставлен.

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