Помогайки. Оживление "рынка"?

Новый Таможенный кодекс, вступивший в силу в России с 1 июля этого года и по ряду «технических причин» заработавший почти на неделю позже, фактически реабилитировал такой вид внешнеэкономической деятельности, как «помогаечный бизнес».

Не секрет, что жителей Приморья - из числа тех, кто знает толк в бизнесе на помогайках, - больше всего интересовали те положения и поправки кодекса, что прямо затрагивают весовой и денежный размер беспошлинного провоза багажа и груза для физических лиц.

Ранее ограничительные меры, введенные таможней для «борьбы с челноками», предусматривали для беспошлинного провоза из-за границы одним туристом раз в месяц багажа не более 35 кг стоимостью не свыше 65 тыс. руб. Благодаря этому весь помогаечный бизнес пришел к закономерному умиранию, а цены в торговых сетях и рынках на китайский ширпотреб достигли часто не обоснованного максимума.

Теперь турист может без уплаты пошлины провозить через границу 50 кг стоимостью не больше 1500 евро. Но! Снято главное препятствие, которое, по сути, и душило помогаек, - временные рамки отменены, и провозить свои полцентнера можно хоть каждый день! Главное, - каждый раз доказывать, что эти килограммы предназначены исключительно твоей семье.

Прошло две недели после нововведения, но, как признают бизнесмены, туроператоры и сами граждан, подвязывающиеся на таскании баулов через кордон, особых изменений не видно.

Так, сотрудник ООО «Уссури-Центр», крупнейшего розничного рынка в Приморском крае, известного как «ночной уссурийский», признал, что никаких изменений нет. Несмотря на то, что здесь всегда есть места как для юридических, так и для физических лиц, заметной активности в их аренде не наблюдается.

Во-первых, считает наш собеседник, рынки оперируют объемами, измеряемыми КамАЗами, с чьей-то легкой руки, ставшими уже народной российско-китайской оптовой меркой. Во-вторых, платежеспособность приморцев еще не на высоте, что бьет по основополагающему принципу рынка, где спрос рождает предложение.

И последнее: не надо сбрасывать со счетов летнюю рыночную стагнацию, когда граждане предпочитают экономить деньги на летний отпуск и не тратить их на дешевый ширпотреб.

- Мы ожидаем, что люди «раскачаются» ближе к осени, перед сборами детей в школу, тогда и новые правила заработают в полной мере, -считают в «Уссури-Центре».

С бизнесменами согласны операторы туристических кампаний, чей бизнес напрямую связан с шоптурами в приграничных с Приморским краем китайских городах и весях. Да, на границе стало оживленнее, об этом свидетельствуют и сами таможенники, но все же основной наплыв осчастливленных новым Таможенным кодексом граждан ожидается в конце августа.

По словам Елены СЕРГЕЕВОЙ, фрилансера в области туризма, прошло слишком мало времени, чтобы делать даже какие-то прогнозы.

По ее словам, побывав в сопредельном государстве буквально несколько дней назад, особого ажиотажа в магазинах со стороны туристов она не заметила, как не увидела «анонсированных» в СМИ «подавленных лиц сотрудников таможни, оставшихся без хлеба насущного».

Таким образом, можно возить свои 50 кг на 1,5 тыс. ЕВРО хоть каждый день, но тогда вас будут контролировать, чтобы не возили каждый день одно и то же. Груз должен быть предназначен только для личных целей.