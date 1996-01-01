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У нас с друзьями есть традиция - встречать Новый год на курорте
Если есть на свете рай, то это курорты Юго-Восточной Азии! И несмотря на то что Новый год здесь наступает в феврале, для "руссо-туристо" с 31 декабря на 1 января - все блага цивилизации, неповторимая экзотика и прочие удовольствия. Их, надо признать, у наших соседей предостаточно!
Санья: здесь милые не бранятся
Самый южный китайский курорт международного значения Санья, расположенный на острове Хайнань, находится на одной широте с Гавайями. Тихий океан, коралловые заповедники, первозданная природа и тропические краски - вот что вы увидите на самом популярном сегодня курорте Поднебесной. Новый год - лучшее время для отдыха: в это время нет удушливой жары, как в летние месяцы. К вашим услугам - множество достопримечательностей: Обезьяний остров, Долина бабочек, где некоторые из встречающихся экземпляров оцениваются коллекционерами в $ 20000, Сад камней, крупнейший буддийский храм. Хотя совсем недалеко - небоскребы Гонконга и знаменитые казино Монако. А еще говорят, что на острове Санья влюбленные никогда не ссорятся, а если и пробежит между ними черная кошка, то все здесь располагает к примирению и любви.
Вьетнам: ближе к природе
Вьетнам - вот где самые чистые в Азии пляжи и самая девственная природа. Во всяком случае, вьетнамский залив Ньячанг занимает 29-е место в списке самых красивых заливов в мире. Это место известно в Индокитае с начала XX века как красивейший приморский курорт. Именно туда предлагает отправиться в путешествие департамент по туризму компании "Петра", разработавший специальный новогодний маршрут в эту древнюю, но в то же время молодую страну. Кроме потрясающих пляжей Вьетнам удивит вас ни на что не похожей кухней. Достаточно сказать, что все представители династии Нгуенов славились недюжинным аппетитом. Последний император, например, приказывал, чтобы каждый прием пищи состоял из 50 блюд, приготовленных 50 поварами. Местным кулинарам удалось пронести рецепты монаршего двора сквозь горнила гражданской войны и социализма. А кроме того, во Вьетнаме выпекают самый вкусный во всей Азии хлеб. До сих пор в этой стране витает французский колонизаторский шарм.
Горнолыжные курорты Южной Кореи: эх, прокачусь!
А это для любителей скоростей, искрящегося снега и контрастных ощущений. То есть южнокорейский горнолыжный курорт Енгпьенг. Этот построенный в 1974 году в Долине Дракона курорт в Корее сохраняет свои лидирующие позиции по сей день. Именно в Долине Дракона расположена самая длинная горнолыжная трасса в стране протяженностью 6000 метров. Самая высокая точка над уровнем моря - 1458 метров, а перепад высот доходит до 800 метров. Добавим, что 12 из 31 горнолыжного спуска Енгпьенга сертифицированы Международной федерацией лыжного спорта как пригодные для проведения соревнований международного уровня. К сезону 2004-2005 годов на курорте увеличено количество трасс, доступных для вечернего катания при искусственном освещении, поставлены снежные пушки. А еще, утверждают специалисты департамента по туризму компании "Петра", вы получите ни с чем не сравнимое удовольствие, воспользовавшись эксклюзивом Южной Кореи - многочисленными банными комплексами, саунами различного типа, натуральными минеральными источниками, гейзерными бассейнами.
Бали: остров орхидей
Это настоящее SPA-удовольствие. На фоне восхитительных орхидей и чарующего моря вы по-настоящему расслабитесь. Процедуры на основе старинных рецептов травяной медицины предложат лучшие специалисты острова Бали. Они запомнятся вам как роскошный восточный ритуал, в котором вы являетесь главным действующим лицом. Скрабы, маски, травяные сборы - все изготовлено из экологически чистых, натуральных продуктов. "На острове Бали вы встретите самый лучший сервис во всей Азии, - утверждают профессионалы бюро международного туризма "Приморье. - Именно здесь расположены отели мировых гостиничных сетей: Sheraton, Hilton, Hyatt, на территории которых расположены сады, бассейны, декоративные водопады и пруды, в которых цветут лотосы! Вот он, новогодний рай с азиатским привкусом.
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