Связь с умом

Ушли в прошлое времена, когда деятельность компаний-операторов сотовой связи отождествлялась исключительно с предоставлением услуг связи. В не самом далеком прошлом к ним добавилось предоставление доступа к сети Интернет. Сегодня линейка сервисов телекоммуникационных операторов очень широка, и лишь пока они называются инновационными, поскольку преимущества, которые они дают пользователю, в скором будущем станут нормой жизни.

В Хабаровском и Приморском краях в последние дни состоялось немало событий, в центре которых были темы развития информационных технологий и знакомство бизнеса с их новыми возможностями. Такой обстоятельный диалог с сегодняшними и перспективными корпоративными клиентами провела команда компании "Мобильные ТелеСистемы", которая в формате VAS Road Show представила дальневосточникам широкий спектр новых продуктов и услуг.

– Корпоративный бизнес для нас – локомотив, – сказал директор филиала ОАО "МТС" в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Алексей САЛЬВА. – Новые услуги, которые мы впоследствии внедряли в других сегментах, прошли "обкатку" именно в корпоративном бизнесе, потому что этот клиент – заказчик гораздо более сложных решений.

Собственно в этом качестве корпоративный клиент выступает и для других операторов связи. Именно его потребности ложатся в основу разработки новых продуктов. Как заметил директор филиала "МТС" в Хабаровском крае Владимир ОСИПЕНКО, часто новые сервисы – это плод совместной работы. В ее основе инновационные технологии, позволяющие бизнесу быстрее расти и увеличивать выручку за счет снижения затрат, упрощения бизнес-процессов, роста эффективности сотрудников.

Спектр предложений инновационных технологий сотовой связи, которые уже сегодня можно использовать в работе корпоративного бизнеса, растет быстрыми темпами. При этом их востребованность напрямую зависит от информированности потребителей, их стремления выводить свои компании на современный уровень управления.

Телематика

Среди инноваций – Телематика. По существу это объединение телекоммуникаций и информационных технологий для передачи информации между различными устройствами. Взаимодействие устройств (машин) при помощи технологий связи получило название machine-to-machine или М2М. И теперь терминалы самообслуживания "общаются" между собой самостоятельно…

Только в Приморском и Хабаровском краях к тарифу МТС "Телематика" за последние несколько месяцев подключено более тысячи объектов, среди которых – банкоматы, платежные терминалы, заправочные станции топливных компаний, счетчики воды и энергии для передачи данных в единую базу организаций.

С помощью услуги "Защищенная передача данных (APN)" через каналы пакетной передачи данных (GPRS) обеспечивается защищенный удаленный доступ к информационным ресурсам компании. Услуга актуальна для сотрудников, которым необходим удалённый доступ к интернет-сайту, базам данных, файловым ресурсам, корпоративной почте, приложениям, а также для компаний, активно использующих в своем бизнесе удаленное оборудование и транспорт.

Компании, ведущие деятельность в сложных климатических условиях, могут воспользоваться специальными SIM-картами "М2М термо". И тогда ни при каких погодных обстоятельствах обмен данными между устройствами не прервется.

Интернет-решения

Услуга "МТС-коннект" в значительной степени уже известна дальневосточному бизнесу. Используя РС-карту или USB-модем, подключенные к ноутбуку, можно удаленно в любом месте получать доступ к сети Интернет.

Новое предложение "МТС 3G-роутеры" для корпоративных клиентов – это возможность организовать беспроводную сеть Wi-Fi в офисе, используя возможности сети ЗG МТС.

Это решение удобно для начинающих компаний, которые по различным причинам не могут подключить проводной Интернет либо используют морально устаревшее и неэффективное оборудование. Их ежемесячный трафик сравнительно небольшой, но и его хотелось бы получать за приемлемую цену.

Навигационные сервисы

Комплексное навигационное решение "Ника" предназначено для определения местоположения корпоративного транспорта. Помимо местоположения и направления движения, можно видеть скорость автомобиля, количество израсходованного топлива, температуру салона или грузового отсека и ряд других параметров. Экономия бензина по транспорту, оснащенному терминалами мониторинга, составляет в среднем 15%. Снижение общего пробега приводит к сокращению расходов на сервисное обслуживание и амортизацию.

Мониторинг транспорта можно оперативно проводить в любом месте с помощью мобильного телефона или USB-модема.

Сервис "Мобильный сотрудник" позволяет отслеживать местонахождение сотрудников компании – торговых представителей, экспедиторов или курьеров. Эта услуга позволяет также собирать информацию о перемещениях разъездных сотрудников, автомобилей или грузов с интервалом или по заданному графику, координировать действия сотрудников, отправляя и принимая SMS-сообщения прямо с сайта услуги, подготавливать автоматические отчеты обо всех перемещениях.

– Навигационные услуги мы опробовали в первую очередь на себе, – рассказывает руководитель отдела специальных услуг ОАО "МТС" Сергей ЕЛПАТЬЕВСКИЙ. – Они и сегодня позволяют нам знать, где находятся наши сотрудники, в техническом блоке "Ника" используется у нас для оптимизации скорости реагирования на внештатную ситуацию.

Почтовые решения

Электронная почта — это один из основных рабочих инструментов в современном мире. Однако у делового человека большую часть времени занимают командировки, встречи и переезды из офиса в офис. Что делать в случаях, когда под рукой нет компьютера, а быть постоянно на связи необходимо? Как вовремя ответить на важное письмо, подписать приказ или распоряжение, даже если вы находитесь вне офиса?

Решений немало. Одно из них – это комплексное решение для надежного удаленного доступа к корпоративной электронной почте – сервис BlackBerry®. С помощью этой услуги можно мгновенно обмениваться электронными письмами в любой точке покрытия МТС, просматривать вложенные файлы всех популярных форматов.

Услуга Бизнес-Почт@ – это возможность организовать для компании корпоративную электронную почту без затрат на программное обеспечение, оборудование и ИТ-специалистов. Это виртуальная услуга, которая не требует отдельного мобильного устройства, а работает на любом из имеющихся.

Конвергентные сервисы

Чтобы сократить расходы на телефонную связь, большинство компаний пользуются офисными мини-АТС или же обеспечивают своих работников мобильной связью. Но с мобильных номеров сложно дозвониться до сотрудников, пользующихся только фиксированной связью. Приходится набирать и офисный номер, и внутренний, либо вызывать нужного абонента через секретаря. При этом вызовы оплачиваются по стандартным тарифам операторов фиксированной и мобильной связи.

Избавляет от этих неудобств комплексная услуга "Единый короткий номер (FMC)". Она позволяет объединить короткие номера фиксированной офисной телефонной сети (в одном или нескольких офисах в одном или разных регионах) и мобильные номера сотрудников в одну общую сеть, в пределах которой можно общаться по единой короткой нумерации с выгодными тарифами. Благодаря этой услуге сотрудники будут всегда оставаться на связи и смогут говорить больше за меньшие деньги.

Говорим больше – платим меньше

Оптимизировать затраты на телефонные разговоры сотрудников можно, подключив "Анализатор счета". И тогда руководителю, бухгалтеру или ответственным за связь сотрудникам не придется анализировать расходы на связь вручную.

Сервис "Мобильная коммерция" специально разработан для компаний, использующих выездных сотрудников и торговых агентов. Это оперативный двусторонний обмен между мобильным терминалом и корпоративной базой данных, при котором соблюдаются все требования к безопасности данных.

"Территория бизнеса" – услуга, при помощи которой можно самостоятельно создать в офисе территорию радиусом от 500 метров, где звонки с мобильных телефонов сотрудников (до 50 номеров) на городские и мобильные домашнего региона будут предоставляться по льготным тарифам. И это далеко не все возможности. В сотовой связи инновационные услуги на самом деле быстро становятся повседневными.