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Фиолетовая зима

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ностальгию по прошедшему лету можно утолить в ярких красках новой осенне-зимней коллекции. Ведь в одежде, аксессуарах и макияже господствует фиолетовый во всех своих проявлениях - от нежной сирени до агрессивной фуксии, а также преобладают все оттенки зеленого.

Этой зимой будет актуальна одежда в стиле 70-х годов - шляпы с широкими полями из фетра, твида, кожи, замши, бархата и меха, а также всевозможные кофточки в ромбик. По-прежнему останется популярен и строгий английский стиль. Не возбраняются и краски бразильского карнавала.

В моде - мохер и вязаные вещи - удобные, теплые и уютные, одежда из природных материалов, созданная из замши, меха и шерсти. Она хороша для покорения не только дикой природы, но и городских джунглей. Также в моде клетка всех цветов и размеров, которая освежит привычный образ.

Мех и шерстяной твид, теплый трикотаж с оленями, снежинками, человечками и утками - уютный деревенский шик для городской жизни. Такую одежду носят с узкими джинсами, классическими брюками или легкой юбкой. Шапка и шарф с оленями - идеальное дополнение к дубленке или пальто.

Этой зимой пригодится разноцветный вязаный шарф для уикендов, клетчатый с бахромой - на каждый день, шерстяной с атласными лентами - для выхода в свет.

Для создания модного образа вам понадобятся ботфорты, сапоги с отворотами. Заклепки и шнуровки тоже приветствуются. В моде жокейские сапоги или ботинки в стиле ретро-милитари. Популярны широкие голенища или обилие пряжек.

Даже прошлогоднюю вещь можно сделать модной с помощью гламурных аксессуаров, таких как брошь, цветок, горжетка и ремень.

Брошь надо прицепить высоко на плечо, на пояс или на волосы, заколоть ею вырез кардигана. И при этом совершенно не имеет значения, будут ли это настоящие драгоценные камни или стекляшки. А цветок должен быть не из кружева и шелка, а из любой, самой неожиданной ткани - даже из твида. В этом случае ему под силу сделать женственными самые невыразительные пиджак, плащ или пальто. Размер, как и цвет, значения не имеет.

В отличие от цветка, бант должен быть сработан из исключительно нарядной ткани - бархата, атласа или парчи. Если бант закреплен на шейной ленте или цепочке, используйте его вместо ремня, подпоясывающего джинсы или брюки мужского покроя. И ремень тоже должен быть праздничным: яркого цвета, с камнями, блестками и эффективной пряжкой. А горжетка может быть из натурального или искусственного меха - это самый гламурный способ согреться наступающей зимой.

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