Камчатский шельф иностранцам не дадут

Иностранцы не будут участвовать в освоении камчатского шельфа. "Газпром" отказался от привлечения иностранных партнеров.

Прогнозные ресурсы Западно-Камчатского шельфа оцениваются более чем в 1,5 трлн кубометров газа и более чем в 50 млн тонн нефти. Возможным партнером "Газпрома" по шельфу называлась корейская компания KNOC. Она владела долей в "Камчатнефтегазе", который занимался разработкой месторождения до "Газпрома". Но в 2008 году срок лицензии истек, и права на стратегический участок были переданы монополии.