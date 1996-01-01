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"Братец кролик" и "Два Ивана"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Завтра во Владивостоке завершится 2-я межрегиональная многоотраслевая "Выставка достижений Дальневосточного Федерального округа". Конечно, судить обо всех достижениях округа достаточно сложно, так как во Владивостоке до сих пор нет ни одного подходящего по площади выставочного комплекса.

Наиболее сильно была представлена пищевая промышленность. Колбасы и мясные деликатесы приморских производителей "Ратимир", Лесозаводского мясокомбината и Торгового дома "Надежда-03" имели огромный успех, так же как пельмени, вареники и котлеты из Хабаровска под торговой маркой "Мерилен".

Раскупали хабаровские макароны "Макрона" и сублимированную лапшу "Два Ивана" (6 разных вкусов). Уссурийский пивзавод представил на выставке живое пиво и медовуху. Уссурийское крестьянско-фермерское хозяйство "Братец кролик" предлагало диетическое мясо кролика, которое, кстати, можно купить в супермаркетах, а также красивые меховые шубки, шапки и другие изделия для детей и взрослых.

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