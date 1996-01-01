Почему селедка не по карману

На прилавках Владивостока появилась рыба свежего улова. Цена на нее кусается. В среднем килограмм горбуши в рознице стоит более 90 рублей. Стоит ли ожидать в разгар лососевой путины грандиозного падения цен? Скорее всего - дешевая рыба для Владивостока остается несбыточной мечтой.

Все на транзите

Считается, что килограмм той же горбуши обходится рыбакам в среднем от 15 до 30 рублей. Селедка, камбала еще дешевле. Но в рознице таких цен местные жители не видят. Одна из главных причин того, что в рыбной столице России цены на морские деликатесы кусаются, заключается в том, что город, впрочем, как и весь Приморский край, является транзитной площадкой. Более 700 тысяч тонн рыбы, поступающей на внутренний рынок, проходит транзитом через наш регион. Сельдь, горбуша, нерка, кета, камбала, терпуг, кальмар - все это активно потребляют россияне. Классическая схема: транспорт с рыбой приходит в порт Владивосток, продукцию у рыбаков покупает оптовик. В среднем крупные трейдеры приобретают около 3 тысяч тонн. Рыбопродукция грузится в рефрижераторные вагоны и доставляется в густонаселенные районы Сибири и Урала.

Рыбаки не реализовывают продукцию в розничные точки. Часто они продают улов еще в воде, поэтому винить их в высоких ценах просто абсурдно. Цена для рыбаков складывается из трех основных факторов: какие объемы определи правительство к вылову, сколько позволит добывать промысловая обстановка (фактический вылов) и какова ценовая политика оптовиков.

Сегодня модно обвинять оптовое звено в том, что оно спекулирует. Частично эти укоры имеют основания, так как прошлогодняя красная путина показала, что рыбы было много, но для конечного потребителя она доходила по высоким ценам. Если на рейде Владивостока цена за килограмм народной горбуши была 28-35 рублей, то в рознице она не опускалась менее чем за 50 руб.

Спорить о том, что нужно исключить посредников, бессмысленно. Оптовик - это торговая организация, имеющая в распоряжении финансовые средства. Его бизнес - получение максимальной маржи. Ему не нужно думать о репутации, так как он не работает с конечным потребителем. Зачастую у него даже нет конкурентов, так как он в регионе или на локальном рынке может быть всего один. Единственное, что его волнует, - это емкость рынка. Она может увеличиваться либо уменьшаться, но даже на эти процессы он не влияет. Именно так произошло с консервным производством. Рост цен и падение уровня жизни сделали консервы хитом продаж в Сибири. Сайра от приморских производителей почти вся уходит на Сибирь. Спрос превышает предложение. Так не стоит ждать, что цена на консервы из сайры может снизиться.

Как рассказал в неофициальной беседе один из крупных рыбопромышленников: «Не нужно думать, что Россия живет исключительно по своим правилам. Крупнейшие покупатели всего дальневосточного минтая работают по такой же схеме. Проблема заключается в том, что в России много небольших компаний, а вот крупных, способных единовременно купить более 100 тысяч тонн, нет».

Паразиты или бизнесмены?

Этот бизнес не паразитирующий, как его любят сегодня называть чиновники Россрыболовства.

Год назад местные рыбодобывающие компании попробовали исключить посредника из этой схемы. Они заключили контракт с крупнейшим ритейлером страны. Согласно контракту компания, имеющая более тысячи супермаркетов, приобрела всего 150 тонн филе. Показательный пример того, что схема производитель - продавец может работать исключительно там, где мощности производства и локального продавца приблизительно на одном уровне. Там, где этот разрыв в тысячи раз, не обойтись без оптового звена, то есть спекулянта.

Что такое рыбный оптовик в еще недавней российской действительности? Это финансовая организация, обладающая свободными средствами. Она приобретает рыбу у рыбака, продает более мелкой фирме, та в свою очередь реализует ее еще более мелким компаниям. Сегодня ситуация немного меняется: компании от исключительно финансовой деятельности, переходят к торговле. Происходит это за счет создания инфраструктуры. Компании строят свои склады и формируют сеть мелкооптовой торговли, т.е. они выдавливают из этого бизнеса посредников и их маржу стараются завести на себя. Правда, процесс этот идет медленно, так как бизнесу всего не более 20 лет, а это не очень большой период.

Тем не менее снизить цену на продукцию было бы реально, если бы в стране росло потребление рыбы. Ментальность россиян в кулинарных предпочтениях - это мясо. Сколько средний житель Владивостока съедает рыбы в неделю? Сколько он готов потратить времени на своей кухне, чтобы приготовить на все семью несколько рыбных блюд? Подобных исследований в Приморском крае не проводилось, а вот официальная статистика печальна: в среднем на жителя России приходится около 12 килограммов рыбы в год.

Хотя, если говорить об этой проблеме на местном уровне, то теоретически дешевая рыба во Владивостоке есть, например, на оптовых базах или у производителя. Так, килограмм палтуса при покупке у рыбодобывающей компании обойдется в 220 рублей, на базе он уже стоит более 270, а в рознице 380-400. Понятно, где покупать выгоднее, но продаст ли вам компания нужный килограмм? Продаст ящик, если у вас там есть знакомый, если такого нет, идите на базу или в магазин…

Хитрый супермаркет

Московские розничные сети стараются исключить мелких посредников. Они все считают, и при определенном обороте их цена может быть на 25% ниже, чем во Владивостоке. И это с учетом того, что транспортная составляющая в килограмме рыбы около 10 рублей. Супермаркеты Владивостока, продающие в неделю менее 500 килограммов замороженной рыбы, вряд ли могут сотрудничать с компанией, добывающей тысячи тонн. Более того, крупный оптовик тоже не будет с ними работать.

С другой стороны, ничто не мешает супермаркету попытаться это сделать. Если надавить на руководителя компании с просьбами дать населению дешевую рыбу, то, наверное, рыбаки не откажут. Есть только один секрет: супермаркеты в этом не заинтересованы. Рыбаки продают рыбу за деньги: оплатил счет - получил свой товар. А поставщик в супермаркет отдает ее на реализацию с отсрочкой платежа в две-три недели. Посредник страхует магазины от рисков, и еще, если рыба залежится, поставщик товар заберет и привезет новый. Рыбодобывающая компания или крупный оптовик этим «заморачиваться» точно не будет.

Другое дело - прибрежное рыболовство. Это реальная возможность снизить цену для приморских регионов. К сожалению, в Приморье осталось всего около пяти компаний, добывающих рыбу. Да и рыбного рынка пока нет, есть только десятилетние разговоры о его создании. Но отчаиваться жителям Приморья, да и всей России, не стоит. Вариант дешевой рыбы может быть реализован. Сегодня в правительстве всерьез задумываются вводить рыбные биржи. В этом случае рыбное изобилие стране будет гарантировано, так как 3 млн тонн рыбы, поступившей в Россию, сделают ее совсем дешевой. Но это всего на год или два, пока рыбаки не обанкротятся. А там, все заново: и рыба дорогая, и песни о ней старые…