Виды на урожай не радуют

Треть полей Яковлевского района осталась в этом году незасеянной. На четверть пустуют и в Чугуевском районе. Холодная весна, резко перешедшая в жаркое, засушливое лето, заставила крестьян маневрировать - ставка делается на кормовые культуры и продолжается сев сои. Прогнозы на урожай на селе не делают. В том же Чугуевском районе из-за неурожая прошлого года из четырех хозяйств в строю осталось три: по иску Россельхозбанка арестованы счета ООО «Дружба». И на частных подворьях к июньской засухе добавилось нашествие колорадского жука. Такого в районе никогда еще не было.