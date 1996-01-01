Лососевая иГра

В конце июня в приморские рыбные порты поступили первые партии красной рыбы. В этом году рыбаки региона добудут 304 тысячи тонн рыбы. Вывозить лосось, как и в прошлые годы, будут из холодильников Владивостока. Однако, несмотря на то, что нынешний объем почти на 200 тыс. тонн меньше, скорее всего, ажиотаж с вывозом рыбы продолжится.

Если внимательно анализировать итоги прошлого года, то из выловленных 550 тыс. тонн почти 100 тыс. тонн было продано в Китай, а это другой тип транспортировки. Кроме того, немалое количество «красной» было отправлено с региона в рефконтейнерах. По этому по факту в прошлом году по железной дороге было оправлено около 400 тыс. тонн.

Наверное, это прекрасно понимают все участники рынка, поэтому подготовка к транспортировке рыбы началась еще весной. Повторение прошлогоднего скандала, когда руководство ОАО «РЖД» и руководитель Россрыболовства Андрей КРАЙНИЙ были вынуждены объясняться у вице-премьера Виктора ЗУБКОВА, вряд ли кому-то нужно.

Уроки прошлого года

Этим летом ОАО «Рефсервис» уже заранее направляет во Владивосток свой специализированный подвижной состав. Ведь эта компания - основной оператор рынка, на долю которого приходится около 30%. Крупными игроками рынка также считаются ЗАО «Локотранс» и ООО «Паритет», работающие с ООО «ДальРыбПорт». Точнее, эти компании являются собственниками подвижного состава. Еще один крупный игрок - компания «ДВЖД Регион». Остальные игроки - это небольшие компании, которые не оказывают существенного влияния на ценовую политику при транспортировке рыбы.

Схема вывоза рыбы с Дальнего Востока проста. Себестоимость вылова одного килограмма красной рыбы, по оценкам экспертов, составляет от 5 до 10 руб. В случае вылова рыбы у берегов Камчатки и ее доставки до причальных стенок, расположенных в бухте Золотой Рог, стоимость фрахта, приведенная на один килограмм свежемороженой рыбы, составляет 3-5 руб.

Таким образом, цена свежемороженой рыбы на рейде во Владивостоке составляет не более 15-30 руб. (горбуша). Данная цифра является себестоимостью «рыбака». При оптовой цене рыбы в приморской столице выше 15 руб. рыболовецкие предприятия уже с прибылью.

Однако проблемы начинаются тогда, когда рыболовецкая компания продает груз. Рыболовецкие предприятия продают свою продукцию исключительно сотнями или тысячами тонн, поэтому заниматься организацией отправки рыбы, а также торговать мелким оптом и в розницу им невыгодно. Как следствие рыбодобывающие компании, продав рыбу трейдеру, в этой цепочке более не участвуют. Зато трейдеры берут ситуацию в свои руки.

Это отдельный бизнес, который на протяжении десяти лет выстроил достаточно четкую систему прогнозирования спроса в регионах потребления. Поэтому сегодня оптовики могут точно определять размеры необходимых им партий груза еще в момент вылова рыбы и предварительно выкупать эти партии на судне в районах вылова.

Почти все оптовые компании сегодня завязаны на «ДальРыбПорт». Как рассказала «ЗР» генеральный директор компании Людмила ТАЛАБАЕВА, в этом году подготовка к путине началась заранее: «Были переговоры с владельцами подвижного состава, чтобы они были в готовности подавать подвижной состав по мере необходимости. При этом мы будем выступать стратегическим партнером ОАО «Рефсервис».

Ожидаются пробки

Однако даже желание двух крупных операторов рынка в области грузовых работ и перевозки рыбы не гарантируют отсутствия проблем. В прошлом году оптовые компании откровенно спекулировали, дожидаясь момента, когда цена упадет менее 30 руб. за кг. Фактически трейдеры ждали затоваривания на холодильниках, чтобы потом начать дружно вывозить рыбу.

По словам представителей компании «Рефсервис», брошенные поезда с рефсекциями в этот период на ближайших к Владивостокскому узлу станциях простаивали из-за отсутствия заявок на погрузку от клиентов. Во Владивостоке станционные пути уже были заняты рефсекциями, не востребованными грузоотправителями. Именно в этот момент цена на транспортировку возросла по максимуму.

В пик лососевой путины стоимость рефсекции до Москвы даже небольших частных компаний доходила до 1,8 млн руб. Однако ситуация в этом году может сложиться не менее тяжелая. Дело в том, что на Владивостокский узел идет встречный поток строительных грузов для строительства на острове Русский. Это приводит к тому, что этот регион становится «узким горлышком» в обслуживании путины, особенно в пиковый период.

Особенно страдает станция «мыс Чуркин», на которую завязаны все мощности рыбных портов. Перераспределить поток не представляется возможным, так как анализ структуры отправок железнодорожным транспортом рыбопродукции с Дальнего Востока показывает системный перекос в работе по перевалке рыбы с морского транспорта на железнодорожный в пользу Владивостокского транспортного узла, на который приходится чуть менее 80% отгрузок. Альтернативой могла бы стать отправка груза с бухты Троица и Находкинского транспортного узла. Ведь станция Рыбники и прилегающий порт когда-то специализировались именно на рыбе. Однако порт из-за сноса большей части холодильников был перепрофилирован. Доля отгрузок с Ванинского транспортного узла также сократилась.

Получается, что основная нагрузка ляжет на станцию Мыс Чуркин. А это зона работы «ДальРыбПорта». Правда, портовики уверены, что они с выгрузкой продукции справятся. Но вывоз продукции будет зависеть от ритмичного поступления рыбы с транспортных судов. Мощности компании рассчитаны на единовременное хранение 38 тыс. тонн. Но проблема в том, что основной грузоотправитель свежемороженой рыбы по Владивостокскому транспортному узлу - ООО «ДальРыбПорт» - не имеет технологической возможности отгружать более 6 рефсекций в сутки. В прошлом году с начала «красной путины» по конец сентября ежесуточная погрузка рефрижераторных секций ни разу не превысила 5 единиц.

Неизбежное повышение

Чтобы рыба уходила и не забивала холодильники, транспортные компании готовы ежедневно вывозить рыбу. Но все будет зависеть не только от них, а от того, как будет подаваться подвижной состав на узловые станции.

То, что цена будет расти, сомнений не вызывает. Весной килограмм рыбы в рефсекции доезжал до Москвы в среднем за 4,50 руб. По словам представителей компании «Локотранс», в путину транспортировка килограмма рыбы до той же географической точки будет обходиться от 7 до 10 руб.

Хотя исполнительный директор ОАО «Рефсервис» Алексей СВИСТУНОВ считает что - «Ценовую политику определяют и будут определять рыночные механизмы, а не отдельные, пусть даже крупные, компании. Цена будет зависеть от количества рыбы и секций. В прошлом году компания возила до Москвы за 1,5 млн руб. за секцию».

Снизить цены на транспортировку самый крупный оператор в лице «Рефсервиса» не может. По словам менеджеров компании, за транспортировку рыбы в среднем «Рефсервис» получает около 8 руб. с килограмма. Из них отдает 4 руб. железной дороге. По официальным данным, железнодорожная транспортная составляющая (включая вознаграждение ОАО «Рефсервис») не превышает 7,5% даже в период пикового спроса на подвижной состав и максимальной цены на перевозку.

В этой ситуации положительный опыт сотрудничества с рыбными портами и организация рыбных поездов могут стать значительным преимуществом. В этом году планируется, что рыбные поезда пойдут вновь. Это дает возможность освободить холодильные мощности для рыбопродукции, идущей с судов на склады, и очистить железнодорожные пути от простаивающего подвижного состава.