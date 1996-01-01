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Спрос на мороженое вырос
Нынешний летний сезон на рынке мороженого отмечен существенным ростом продаж. По данным ООО «Фабрика мороженого» продажи в июне увеличились на 10-15% по сравнению с этим же периодом прошлого года.
Одним из очевидных факторов, способствовавших этому росту, - благоприятные погодные условия, традиционно влияющие на спрос. Несмотря на то, что сам рынок не претерпел существенных перемен, как собственно и не привлек новых игроков, изменения все же коснулись спроса и предложения. Игроки говорят в основном об изменениях в структуре продаж в нынешний сезон.
«После прошлогоднего падения, - говорит начальник отдела маркетинга ЗАО «РодСтар» Вадим КАЗАНИН, - этим летом продажи возвращаются на уровень 2008 г. и даже выше по некоторым позициям. Расширение рынка идет в первую очередь за счет дорогого мороженого. Если раньше продажи росли в среднем и ниже среднего ценовых сегментах, то сейчас активно продвигается мороженое дорогих сортов».
Как тенденцию наблюдатели отмечают увеличение спроса на весовое мороженое. Если до кризиса продажи весового и упакованного были относительно стабильны, то этим летом весовое активно отбирает долю у мороженого в упаковке. В более дорогой сегмент начинает входить и мороженое в стаканчиках, традиционно считавшееся дешевым продуктом. Мороженщики объясняют это высоким качеством пломбира, которое раньше редко попадало в стаканчики. Впрочем, эксперты склонны связывать это с новым техрегламентом, ограничивающим использование дешевых растительных жиров.
Как обычно, нынешний сезон отмечен рядом новинок, которые коснулись практически всех групп мороженого. Местные производители, ориентированные на производство недорогого продукта, предложили в этом году более десятка новых названий стаканчиков, эскимо, трубочек и т.д. Но их доля на рынке все же невелика. По некоторым оценкам местным производителям принадлежит не более 30% рынка, остальные делят между собой федеральные компании и производители из соседних регионов. Но наиболее активно продвигают свою продукцию все же крупные федеральные компании. Прежде всего, их усилиями выросла активность в дорогом ценовом сегменте, где так же представлено, по некоторым оценкам, более десятка новых видов мороженого.
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