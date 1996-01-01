Овощной хаос

Ситуация на овощном рынке края, если верить статистике, выглядит вполне благополучно. Производство растет ежегодно, потребление тоже, ассортимент продуктов вполне соответствует традиционным запросам населения.

Сегодня потребление по официальным данным приближается к установленной физиологической норме: из 146 нормативных килограмм в год каждый житель Приморья в среднем потребляет 130 кг. Правда, доля продуктов местного производства составляет только 40%, но специалисты констатируют ежегодный рост объемов производства в регионе. Если в 2005 г. было собрано на полях края 106 тыс. тонн овощей, то в 2009 г. вышли уже на 153 тыс. тонн. И в этом году специалисты говорят об увеличении посевных площадей на 10%.

Впрочем, посевы - это все же не собранный урожай, тем более риски в сельском хозяйстве довольно высоки и непредсказуемая природа может не оправдать ожиданий, но тенденция, как говорится, налицо. Овощей местных в крае становится с каждым годом больше.

Кем и чем обеспечивается этот рост, чиновники говорят с неохотой. Те же официальные цифры говорят о том, что наибольшая доля приходится все же на сельхозпредприятия. В прошлом году ими было собрано 40 тыс. тонн овощей. По-прежнему активно в этом производстве население - 31 тыс. тонн поставили на рынок личные подсобные хозяйства. Объемы, полученные в крестьянско-фермерских хозяйствах, несколько уступают - 21,7 тыс. тонн, но подобных хозяйств в крае в принципе немного. В то же время не секрет, что в овощной отрасли края совсем мало осталось российских производителей. На овощных полях работают в основном китайские рабочие.

Между тем данные департамента сельского хозяйства и продовольствия говорят о том, что доля иностранных рабочих в структуре производства овощей составляет всего 22%. Впрочем, столь низкий официальный процент связан, прежде всего, с тем, что производство картофеля в крае все же в руках местных сельхозпредприятий. И, в отличие от других направлений растениеводства, в картофелеводстве активно внедряются новые технологии. Именно поэтому официальные данные говорят о росте объемов производства картофеля в крае, прежде всего, на сельхозпредприятиях. Ведь частный сектор, доля которого в общем объеме традиционно велика, в этом отношении сохраняет стабильность на протяжении многих лет. В результате китайцы в качестве рабочей силы не привлекаются там по простой причине - эти технологии рассчитаны на минимальное использование ручного труда и требуют определенной квалификации. Иностранцы заняли совсем другую нишу, ту, откуда практически ушли местные крестьяне.

Приход иностранцев на наши земли внес перемены в сам процесс производства овощей. Во-первых, китайцы пришли со своими технологиями. Во-вторых, они не просто работают на наших полях в качестве наемной рабочей силы, а занимаются производством, почти не используя российские финансовые ресурсы. Исключения составляют разве что те хозяйства, которые сотрудничают с корейской диаспорой. Естественно, аренда при таком раскладе оказалась им более выгодным условием использования земли. В практику активно стал входить не просто найм рабочей силы, а обычная аренда огромных площадей. При этом руководители предприятий, за которыми закреплены земли, зачастую в сам производственный процесс даже не включаются. Официально хозяйства остаются русскими, но русских там нет, говорят специалисты в районах края.

Что и как используется китайцами в производстве, отследить полностью не удается даже контролирующим органам, и уж тем более неизвестно районным чиновникам. Имеются ли среди китайцев традиционные сельскохозяйственные специалисты, скажем, те же агрономы? Кто и как рассчитывает нормы использования пестицидов и различных ядохимикатов на полях, не может ответить никто. В то же время Россельхознадзор регулярно сообщает о многочисленных нарушениях в использовании земли, применении тех же пестицидов, как правило, запрещенных в нашей стране.

«Подобные нарушения фиксируются постоянно, - говорит помощник руководителя Россельхознадзора по связям с прессой Виталий САЛЕНКО. - Десятками изымаются пачки запрещенных к применению в РФ ядохимикатов. Результаты исследований продукции, выращенной китайцами, не редко показывают превышение содержания химических веществ. Например, недавние проверки еще зеленых помидоров в одном из тепличных хозяйств Октябрьского района на содержание нитратов показали наличие 224 единиц этого вещества при предельно допустимой норме 250 единиц. Это значит, что, когда помидоры дозреют, содержание их будет существенно превышать допустимые пределы. И исключить полностью попадание такой продукции на рынок очень сложно. Если овощи из Китая проходят сейчас жесткий контроль - Китай оснастил в связи со вступлением в ВТО свои пропускные пункты современным оборудованием, то ситуация на приморских полях не дает такой уверенности в качестве приморской продукции».

Но китайских овощей в летний период не так много. Невыдерживают ценовую конкуренцию с местными продуктами. Те же огурцы при оптовой цене сегодня в 3-4 руб. за кг поставлять из Китая в массовом порядке при себестоимости килограмма в 23-25 руб. нецелесообразно. Даже в прошлом году, когда оптовая цена в летний период на огурцы была в несколько раз выше, т.е. держалась на уровне 12-15 руб., китайской продукции почти не было. Но и в случае равной цены китайских и местных тепличных овощей, какая сложилась в этом году, например, со стоимостью помидор 30-35 руб., целесообразнее, говорят местные поставщики, везти их на рынок с приморских полей.

Впрочем, непредсказуемая рыночная конъюнктура в этом году все же поставила местный рынок в зависимость от китайских поставок, причем самым неожиданным образом. Впервые за многие годы поставщики заговорили о необходимости поставок ранней капусты в край из Китая. Эта ситуация, по их мнению, стала следствием отсутствия какого-либо регулирования объемов производства. На рынке хаос. Хозяйства, планируя площади под те или иные культуры, ориентируются в основном на ценовую ситуацию предыдущего года. В прошлом году держалась цена на огурцы, соответственно этой культуре было отдано предпочтение. В результате цена нынешнего года вывела эту продукцию за грань рентабельности. Именно по этой же причине ранней капусты в этом году оказалось немного. В результате оптовая цена на этот овощ с прошлогодних 4-5 руб. за кг в этом году поднялась до 18 руб. Избежать подобных неожиданностей без какого-либо государственного регулирования или хотя бы минимального планирования невозможно.