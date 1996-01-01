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Горнякам нужна господдержка
Предприятия горнорудной промышленности Приморья никак не могут выбраться из «финансовой ямы», в которую их подтолкнул мировой экономический кризис и отсутствие спроса на продукцию. Только энергетикам горнорудные компании задолжали 150 млн руб.
Речь идет о предприятиях, находящихся под управлением «Русской горнорудной компании» (РГРК): ЗАО «Горно-химический комплекс «Бор», ОАО ГМК «Дальполиметалл», ООО «Ярославская горнорудная компания».
Примечательно, что владельцами РГРК являются депутаты Государственной Думы России Вадим ВАРШАВСКИЙ и Эдуард ЯНАКОВ.
Досье«Русская горнорудная компания» (далее - группа РГРК) была учреждена компаниями «Русский уголь» и «СУАЛ» на базе Ярославского ГОКа и начала функционировать в январе 2005 г. Исторически группа РГРК формировалась следующим образом. В марте 2005 г. было создано ООО «Ярославская горнорудная компания» (сегодня ООО на паритетных началах владеют РГРК и ОК «РусАл», которая стала владельцем половины долей предприятия в результате сделки по объединению с «СУАЛом» и глиноземными активами Glencore). В декабре 2005 г. было приобретено ЗАО «Горно-химическая компания Бор». В январе 2006 г. образовано ООО «Управляющая компания «Русская горно-рудная компания», которая стала исполнять функции исполнительных органов промышленных предприятий. В августе 2006 г. было приобретено ЗАО «Новоорловский горно-обогатительный комбинат», в феврале 2009 г. - ОАО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл».
Все вышеперечисленные предприятия являются градообразующими и имеют социальное значение для территорий, где они расположены - рабочие места, налоговые отчисления в бюджеты различных уровней. Причем два из них - ГХК «Бор» и ГМК «Дальполиметалл» - обеспечивают большую часть трудоспособного населения Дальнегорска.
Наиболее остро проблема неплатежей стоит у «Бора», долги которого перед энергетиками уже достигли 120 млн руб. Компания, выпускающая борную кислоту и являющаяся на этом рынке монополистом в России, в настоящее время является экспортно-ориентированным предприятием. Только 10% его продукции остается в стране. На долю приморского предприятия приходится более 95% боросодержащей продукции всей страны. Остальное отправляется за границу. За последнее время затраты на сырье, используемое в технологическом цикле «Бора», увеличиваются. Вместе с тем стоимость конечной продукции горно-химического предприятия в валюте снижается. У предприятия возникают проблемы с рынками сбыта готового продукта. Высокая себестоимость продукции снижает конкурентоспособность горнорудной отрасли Приморья на внешнем и внутреннем рынках.
Аналогичная ситуация складывается и с продукцией ООО «Ярославская горнорудная компания» - единственным производителем плавикошпатового концентрата в России.
Стоит отметить, что сложности в расчетах этих горнорудных предприятий существовали и ранее. Однако энергетики пошли навстречу ГМК «Дальполиметалл», предоставив возможность запустить производство после длительного простоя. Было подписано соглашение о погашении задолженности, которое было выполнено.
ДосьеДе-юре сегодня основными акционерами «ГМК «Дальполиметалл» являются три компании - ООО «Фори-Групп» (Владивосток), которому принадлежит 25,99% акций, и московские ООО «Адонис» и «Эней», владеющие по 25% акций. На годовом собрании акционеров ГМК в совет директоров избраны два независимых директора - австралиец Вильям АНДЕРСОН и управляющий директор Eurasia Mining PLC, ирландец Кристиан ШАФАЛИЦКИЙ. Кроме того, в совет директоров вошли директор генеральный директор РГРК Сергей РОДИОНОВ, президент УК «ГМК «Дальполиметалл» Петр ЗАХАРОВ, экс-президент УК «ГМК «Дальполиметалл» Виталий ГЕДЗ, Сергей КУРАКИН, Александр САВИН и Константин СИМОНОВ.
Ситуацию в горнорудной отрасли Приморья назвать стабильной нельзя. Администрация края оказывает посильную поддержку этим предприятиям. Из краевого бюджета выделяются денежные средства для льготного тарифа на оплату электроэнергии градообразующим и социально значимым отраслям. Тем не менее этих мер не вполне достаточно, чтобы стабилизировать положение дел в горнорудной промышленности края. Здесь необходимо внимание со стороны правительства РФ и меры государственной поддержки крупных градообразующих предприятий.
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