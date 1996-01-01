Дегустация нефти ВСТО

В третьем квартале текущего года через спецморнефтепорт «Козьмино» планируетcя отгрузить 4,04 млн тонн нефти. Согласно графику «Роснефть» поставит на рынок АТР 1,443 млн тонн, из них 1,254 млн тонн поступит от дочерней компании «Ванкорнефть», «Сургутнефтегаз» обещает поставить 800 тыс. тонн, ТНК-BP - 700 тысяч и «Газпром нефть» - 103 тыс. тонн восточносибирской нефти, пишет портал «Восточный нефтепровод». Всего до конца года СМНП «Козьмино» планирует выполнить намеченный план по отгрузке нефти на экспорт - около 15 млн тонн.

География поставок нефти марки ВСТО представлена уже достаточно широко, это Япония, Корея, Тайвань, Тайланд, Сингапур, США. В начале июля покупателем восточносибирской нефти стала японская корпорация «Мицуи», которая напрямую без посредников участвовала в тендерах «Роснефти» на поставку нефти и выиграла три лота по 100 тыс. тонн каждый. Уже отгружено две партии из трех. Как сообщается, корпорация ведет переговоры о покупке нефти ESPO и с другими поставщиками.

Неожиданно для трейдеров, экспертов и аналитиков российская нефть ESPO стала пользоваться значительным спросом в США. За несколько месяцев ее экспорт в страну вырос до приблизительно 100 тыс. баррелей в сутки. Такие показатели позволяют России занять одно из ключевых мест в списке крупнейших поставщиков нефти в США, сообщают «Вести». Внимание американских нефтепереработчиков привлекли качественные характеристики ESPO и ее низкая стоимость.

Как отмечает аналитик Банка Москвы Денис БОРИСОВ, сегодняшнюю популярность российской нефти ESPO в США можно объяснить тем, что при высоком качестве сырья наши нефтяные компании предоставляют дисконт, естественно, нефтеперерабатывающие заводы выбирают то, что им выгодно. В свою очередь старший специалист аналитического отдела ИК «Баррель» Анна АННЕНКОВА, отмечает, что рассчитывать только на рынок США в поставках восточносибирской нефти не стоит, в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть и другие рынки. «Сейчас доля российских поставок нефти в импорте США составляет 5-10%. Через 2-3 года американцы закончат строительство заводов по переработке тяжелой нефти, и тогда импорт может уменьшиться», - считает Анненкова.

Шансы на скорое завоевание рынка у нефти ВСТО хорошие, как считает директор по мировым рынкам и рыночной информации агентства Platts МОНТЕПЕКЕ, по итогам последних месяцев есть реальная возможность для достаточно быстрого превращения нефти сорта ESPO в маркерный сорт для всего рынка АТР.

Следуя логике, маркерный сорт нефти должен обладать определенными качественными характеристиками, что на данном этапе признано специалистами для нефти сорта ВСТО, и котироваться на бирже. Но пока ни одна биржа не торгует восточносибирской нефтью. Ожидалось, что торги ею будут проводиться на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. В конце прошлого года, накануне официального пуска первой очереди трубопроводной системы ВСТО и СМНП «Козьмино» на бирже состоялись тестовые торги этой нефтью. По словам начальника отдела по связям со СМИ Тимура ХАКИМОВА, это были виртуальные торги, призванные показать готовность биржи к началу реальных торгов нефтью. Однако с тех пор через биржу не было продано ни одного барреля нефти. «Технически мы готовы торговать, - говорит Тимур Хакимов, - но что касается выставления на торги того или иного товара, это зависит от производителя». России пора бы иметь собственные индикаторы ценообразования, а не смотреть на международный рынок, у нас есть биржевые площадки, где можно было бы котировать российскую нефть, продолжает Хакимов.

Почему этого нет, «ЗР» попытался узнать у крупнейшего поставщика нефти марки ВСТО в компании «Роснефть». Судя по ответу начальника управления информации «Роснефти» Николая МАНВЕЛОВА, вопрос этот прорабатывается.

- Для нас биржевая торговля нефтью ВСТО представляется важной, но когда она может начаться - вопрос, - сказал Манвелов. - Любой выход на биржу означает необходимость подготовки. В Азиатско-Тихоокеанском регионе много площадок, где котируется нефть, наши аналитики рассчитывают, когда и на какие из них мы будем выходить.

О том, чтобы начать торговлю нефтью ВСТО на российских биржах, речи не шло.