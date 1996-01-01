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Жителей Владивостока приглашают на ярмарку
Аренда места на владивостокских ярмарках стоит от 50 до 200 рублей для автофургонов, и от 50 до 100 рублей для лотков. По словам самих производителей, окупить стоимость аренды удается в первые же часы. Пенсионеры торгуют небольшим количеством товара (ягодами, овощами, рассадой) совершенно бесплатно.
Сейчас в городе работает пять таких ярмарок: на ул. Ряжской рядом с детским парком «Фантазия»; на ул. Борисенко,17 - остановка «Школьная»; на ул. Фадеева, 47; на ул. Некрасовской, 69 и на ул. Деревенской, 20.
Выгодны походы на ярмарку и горожанам. Они покупают качественные продукты местного производства по ценам, которые на 10-30 % ниже «магазинных». Сейчас ярмарки работают в основном в выходные дни. Ярмарка на ул. Ряжской - ежедневно, ссообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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