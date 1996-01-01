Торговле предлагают Вторую Речку

Складывающаяся на рынке недвижимости Владивостока ситуация очень благоприятна для дальнейшего «перетока» центра его торговли из центра города в район Второй Речки.

Предварительные итоги исследования оценщиков ООО «Индустрия-Р» предложения торговых помещений и зданий во 2-м кв. этого года показывает, что на район Второй Речки приходится немного менее трети всего этого предложения, а на весь Советский район с пригородом - 40%. В то время как на исторический центр и ул. Светланскую вместе - 15%. Принципиально доля прочих районов вполне пропорциональна их «внутреннему спросу», что показывает об отсутствии у них особых амбиций отбирать пальму «торгового первенства» у центра города или Второй Речки.

В самой структуре предложения лишь 4% помещений - без отделки, 46% - с отделкой, и 50% не только с отделкой, но и уже готовым бизнесом.

Что касается цен, то среди них имеются и вполне нормальные и неразумные. Как пример, здание на ул. Светланской, где «квадрат» выставлен по 267 тыс. рублей, в то время как по остальным практически не превышает 100 тыс. руб.

В пригороде имеются предложения купить помещения под торговлю по цене от 21,7 тыс. за 1 кв. метр, по восточным районам города - от 31,1 тыс., а по центру города и ул. Светланской - от 81,4 тыс.