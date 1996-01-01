В Приморье снижается стоимость продуктов питания

По данным Приморскстата, стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, в расчете на душу населения на месяц, в июне 2010 г. составила 3187,18 рубля.

В июне по сравнению с маем на 1,6% отмечено снижение цен на кур, на яйца куриные - на 5,06%, на рыбу мороженую неразделанную - на 0,69%. Снизилась цена нежирного творога - на 0,31%, сыров сычужных - на 2,54%, сахара - 3,31%, вермишели - на 1,04%. Стали дешевле овощи и фрукты: горох и фасоль - на 0,37%, капуста белокочанная свежая - на 3,45%, лук репчатый - на 4,84%, и яблоки - на 0,38%.

Замедлен рост цен на говядину, баранину, сельдь соленую, масло сливочное, морковь, конфеты и печенье.