У рыбаков Находки - новое судно

К причалам Находкинской базы активного морского рыболовства пришвартовался РТМ «Эль Греко». Этот рыбопромысловый тральщик недавно приобретен рыболовецкой компанией и прибыл на Дальний Восток своим ходом из испанского порта Виго.

«Эль Греко» предназначен для ловли кальмара, сельди, лемонемы, минтая в северных российских морях и производства рыбопродукции. Судно грузоподъемностью 1400 тонн имеет длину 80 и ширину 13,5 метров. Мощность его двигателей - 3000 л.с. Дедвейт 1870 тонн.

Как рассказал капитан-директор «Эль Греко» Владимир СВИРИДОВ, в настоящее время идет набор судового экипажа. До выхода в рейс на тральщике необходимо провести ремонтные и другие работы. К примеру, поменять часть оборудования для соответствия всем требованиям российских властей. Кроме того, дооснастить фабрику рыбообработки, чтобы выпускаемая продукция соответствовала принятым в компании стандартам.

«Эль Греко» планируют сначала обкатать на приемке рыбопродукции, потом отправить на промысел кальмара, затем на лемонему или сельдь. Это позволит выяснить, на что способно судно на разных промысловых объектах. По плану, тральщик должен стать в ряд других промысловых судов ОАО НБАМР уже в июле.