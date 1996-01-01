Сбор папоротника закончился, начался ягодный сезон

Сезон сбора папоротника на приморском севере закончился. Кавалеровский райзаготохотпром засолил 5 тонн папоротника-орляка. Но процесс засолки проходит в три этапа и завершится в августе. Кому потом будут продавать папоротник, заготовители еще не знают, но уверены: сбыт обеспечен.

А вот ягоду - жимолость и клубнику - райзаготохотпром не принимает, хотя на местном рынке ягодой торгуют давно. И цены ниже, чем на владивостокских рынках. В Кавалерово приезжают предприниматели из Арсеньева, Владивостока и скупают у населения жимолость по 100 руб. за килограмм. А в краевом центре продают ее уже по 150-160 руб. Перерабатывающих ягоду консервных заводов на севере края нет, поэтому нет и системы оптовой закупки ягоды.