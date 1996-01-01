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Мукомольное производство ушло с Дальнего Востока
Мукомольное производство на Дальнем Востоке практически свернулось полностью. Из трех действовавших еще пару месяцев тому назад предприятий в ДФО сегодня осталось только одно - в Комсомольске-на Амуре, и то удерживается благодаря статусу федерального предприятия госрезерва. Два других завода - в Уссурийске и Хабаровске - прекратили производство муки.
«Предлагаю объявить минуту молчания по отрасли, ее уже не существует на Дальнем Востоке, - сказал на заседании правления Дальневосточной ассоциации производителей муки, хлеба и кондитерских изделий генеральный директор ООО «Краснореченский мельник» Юрий ЧЕКАНОВ, - с 1 июня закрыт в Хабаровске мукомольный завод, недавно закрылись «Уссурийские мельницы».
О том, что отрасль оказалась в сложном положении, мукомолы говорят уже не первый год. Главная причина сводится к тому, что сложившаяся на рынке зерна конъюнктура оказалась явно не в пользу самого зерна. В регион стало выгоднее ввозить муку, чем перерабатывать сырье в готовый продукт на местных заводах. «Мы свернули деятельность по переработке зерна в муку, - говорит генеральный директор ООО «Уссурийские мельницы» Вадим БЫСТРУШКИН, - потому что экономика предприятия не может выдержать конкуренцию на рынке. Сама ситуация не позволяет зерну на Дальнем Востоке находиться в рынке, железнодорожные тарифы убивают экономическую целесообразность производства муки здесь».
В итоге Дальний Восток активно стали осваивать сибирские мукомольные предприятия, что, в том числе, и подтолкнуло местное производство к кризису. «Сегодня хлеб в цене не поднимается, потому что стоимость муки не растет, - говорит Юрий Чеканов, - а у нас на предприятии коммуналка подорожала на 10-70%, долг - 3 млн. Мы решили купить производственные площади в Сибири и перевести свой бизнес в Сибирь. А оттуда на Дальний Восток - минимум 12 дней доставки».
Эта ситуация, по мнению экспертов, грозит тем, что Дальний Восток может оказаться в зависимости от положения дел на сибирском рынке зерна. Все-таки регулятором цен всегда были дальневосточные предприятия, именно на них ориентировались западные поставщики.
«Мой прогноз - будет кризис, - сказал на заседании правления ДВ Ассоциации Юрий Чеканов. - Был я в Сибири, посмотрел, что там происходит. Не хотят сеять колхозники, когда себестоимость производства пшеницы составляет 3-3,5 руб., а на рынке она стоит сегодня 2,5 рубля. Стоимость зерна, очевидно, пойдет вверх, и цена муки будет подниматься. А мы живем за тысячи километров от Сибири, где остались мукомольные производства. Когда будет дефицит, первыми начнут «выпадать» мелкие пекарни, которые не смогут купить вагон муки за миллион рублей. К этому надо готовиться. Если не зерновой фонд создавать, то хотя бы фонд по муке. По статистике, Хабаровский край в месяц съедает 6 тыс. тонн, Приморский край - 8,5 тыс. тонн. Нельзя с хлебом так шутить. На Дальнем Востоке нужна дотация предприятиям, потому что в Сибири, в европейской части России себестоимость производства муки ниже».
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