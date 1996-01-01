WILO предлагает выбор

Во Владивостоке состоялась выставка оборудования и услуг для рационального использования, восстановления и охраны водных ресурсов, водоподготовки, коммунального и промышленного водоснабжения, очистки сточных вод, строительства и эксплуатации трубопроводных систем. Своего рода мини ЭКВАТЭК в масштабах одного региона.

Ее актуальность подсказана началом монтажа оборудования на первом строящемся комплексе очистных сооружений из серии возводимых во Владивостоке - Центрального. Одним из первых выставку посетил губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН, губернатор дал высокую оценку представленному оборудованию «Вило Рус». У корреспондента «ЗР» завязался разговор с региональным руководителем ООО «ВИЛО РУС» в ДФО Сергеем ПЕТУХОВЫМ.

- Сергей Владимирович, познакомьте с вашей компанией и ее продукцией.

- На выставке мы представили только промышленные экземпляры оборудования, предназначенного для очистных сооружений, водоснабжения и водоотведения, хотя спектр производимого концерном WILO SE оборудования гораздо шире. Компания «ВИЛО РУС» - это дочернее предприятие WILO SE, созданное в России, начало ее работы пришлось на 1997 год. Торговая марка немецкого концерна WILO, как производителя насосного оборудования, начала свою историю в России еще с 1928 года. На сегодняшний день ООО «ВИЛО РУС» - это 26 филиалов и 12 складов в регионах Российской Федерации от Калининграда до Камчатки. На Дальнем Востоке представительство компании «ВИЛО РУС» работает шесть лет. Здесь у нас есть четыре региональных склада: в Якутске, Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском и три технических бюро - в Якутске, Хабаровске и Владивостоке.

Досье ООО «ВИЛО РУС» поставляет в Россию современное энергоэффективное насосное оборудование для систем отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, отвода стоков марок WILO, Salmson, а также оборудование для бассейнов, аквапарков и подготовки технической (котловой) и питьевой воды фирмы Gruenbeck.

- Раз уж ваше оборудование устанавливается на новых очистных сооружениях, то представьте параметры какого-нибудь промышленного насоса, чтобы это было понятно читателю.

- Например, насосы типа FA для перекачки дренажных и различных видов сточных вод, которые могут обеспечить подачу до 10000 м3/час и напор до 90 м.

- Наверное, такие или подобные насосы понадобятся для сбора сточных вод города на канализационных станциях?

- Наша производственная программа включает в себя насосы и установки любых видов, охватывая почти все типоразмеры и рабочие поля. Везде, где требуются насосы, Wilo готово предложить свое решение. Заводы концерна есть в нескольких странах, но непосредственно предназначенное для канализаций и очистных производится только в Германии. Во Владивостоке уже идут работы на Южных очистных сооружениях в районе Горностая, которые по размеру будут сравнимы с Центральными, на Северных, предстоит строительство 36 канализационных станций (КНС), которые будут собирать городские стоки и перекачивать их с помощью мощных насосов на очистные сооружения. Наш концерн будет участвовать в поставках для них оборудования в 2011 году, а пока на всех площадках идут общестроительные работы. Wilo поставляет не только насосы. У нас можно заказать также приборы управления, автоматизации и системы регулирования.

- Где-то ваше оборудование в регионе уже работает?

- Да, и хорошо себя зарекомендовало, например, в Приморском краевом и городском водоканалах, городских тепловых сетях, в Примтеплоэнерго. Его установили Хабаровский и Якутский водоканалы, использует ОАО «ДГК», куда мы поставляем не только насосы, но и системы управления насосными станциями, которые обеспечивают работу в автоматическом режиме без присутствия человека.

- Как строится ваша работа с заказчиками?

- Поставку и монтаж оборудования концерна осуществляют наши партнерские дилерские компании, по сложным объектам подключается шеф-инженер компании Wilo, это специалист, который живет и работает здесь в регионе, в чем преимущество нашей компании перед другими. Мы конкурируем инфраструктурой, сервисом, доступностью. Если для бытового оборудования это может быть не так актуально, так как оно достаточно простое, то для тяжелой техники вопросы пусконаладки, содержания, сервиса в течение всего срока службы, наличие запчастей на региональных складах и документации имеют огромное значение. Все это у нас есть.

Специалисты «Вило Рус» обеспечивают правильность подбора, монтажа оборудования, выполнения пуско-наладочных работ. Все это очень важно для потребителя, ведь оборудование достаточно дорогое, важно правильно его установить и запустить в работу. Далее мы обеспечиваем инженерную поддержку, это одна из основных задач. Все наши сотрудники проходят регулярные стажировки в Германии. Заводская гарантия на все оборудование составляет два года, но в случае заключения сервисных договоров может быть продлена до пяти-семи лет.

- Каковы планы компании?

- Нам бы хотелось шире проявить себя на таких сложных объектах, как коммунальное хозяйство, крупная энергетика, котельные, ТЭЦ, водозаборы, на обустройстве инфраструктуры газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Компания располагает очень мощными насосами для перекачивания морской воды, что актуально для прибрежных городов. Например, мы производим крупные балластные насосы для морских нефтяных платформ, для крупных танкеров, для пожаротушения.

В Приморье грядет реализация проекта обустройства месторождения пресных подземных вод Пушкинской депрессии и строительства третьего водовода с комплексом перекачивающих станций, где могут найти применение насосы Wilo. На объектах форума АТЭС на о. Русский стоят наши насосные станции, в их проекте заложены комплектные канализационные установки, на строящихся там очистных сооружениях тоже будет применяться наше оборудование.

Остается добавить, что на выставке во Владивостоке были представлены погружные мешалки Wilo-EMU Megaprop, применяющиеся на очистных сооружениях, в промышленности, в коммунальном хозяйстве; сетевые насосы Wilo с двусторонним входом для коммунального водоснабжения и отопления, в промышленных системах охлаждения и в теплоснабжении, в системах пожаротушения и сельскохозяйственном орошении; компактные установки повышения давления Wilo-COR MVI для коммунального и промышленного водоснабжения с низким уровнем шума; многоступенчатые насосы высокого давления Wilo-MVIL, Wilo-MVI, Wilo-Helix V для подачи жидкости с высоким напором в системах водоснабжения, отопления или охлаждения, последний, кстати, инновационная разработка; полностью герметичный насос погружной установки Wilo-FA05...FA15 c моторами F и Т для подачи жидкостей в системах водоотведения или водоснабжения; бустерный насос муниципального и промышленного применения Wilo-Booster для подачи жидкостей с высоким напором в системах пожаротушения или водоснабжения; скважинный насос муниципального применения, позволяющий экономить до 83% электроэнергии благодаря сложной литой конструкции деталей и специальных покрытий; гидравлические элементы насосов Wilo-K, KD, NK для подачи жидкостей с высоким напором в системах водоснабжения или пожаротушения.

Как говорится, есть из чего выбирать.