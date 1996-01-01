Модернизация или…

Модернизация отрасли - один из ключевых вопросов, которые стоят сегодня перед приморскими хлебопеками. Вопрос этот – не дань моде и не попытка вписаться в общую канву, заданную почти год назад Президентом России Дмитрием Медведевым. К сожалению, пищевая и перерабатывающая промышленность уже подходит к той черте, где делают выбор: направо пойдешь – будущее найдешь, налево пойдешь – себя потеряешь.

Ключевой вопрос

Если не заниматься техническим переоснащением, можно навсегда остаться в прошлом. Производители хлеба эту аксиому знают не только в теории, но и на практике. Не только в крае, по всей России достаточно примеров, когда именно из-за прекращения вложений в оборудование закрывались пекарни. Вышел из строя тестомес – можно какое-то время работать вручную. Сломалась печь, нет средств на ремонт и замену – производство встало. Старение и выход оборудования из строя, отсутствие денег на его замену - одна из причин закрытия многих производств. Только во Владивостоке за 10 лет количество пекарен сократилось вдвое. А сколько производств стоит на грани закрытия сейчас, на данный момент?

Конечно, ключевой вопрос: где брать деньги на модернизацию? Для того чтобы было понятно, о каком порядке цифр может идти речь, приведу пример. Для выхода крупного хлебозавода на уровень европейского производства (если принять хлебопекарные производства Европы за эталон – по эффективности, качеству продукции, уровню зарплаты) необходимо около 60-65 млн евро. Это годовой бюджет небольшого города. Затраты, начиная от склада бестарного хранения муки, тестоведения, выпечки, охлаждения, нарезки и упаковки до транспортировки и продаж продукции. Естественно, организация малых пекарен требует на порядок меньше затрат, но и для них с суммой меньше 0,5-1 млн евро лучше дело и не затевать.

Отечественный и мировой опыт показывает несколько возможностей финансирования программ технического переоснащения. Первый – вложение государственных ресурсов. В России в ряде регионов действовала политика протекционизма в отношении предприятий хлебопекарной отрасли. Например, в Татарстане, Чувашии, других регионах созданы и функционируют зерновые фонды, обеспечивающие отрасль сырьем по стабильной цене, практиковалось освобождение от налогов, реализовывались комплексные бюджетные программы по техническому перевооружению предприятий.

В Приморье последние государственные вложения в модернизацию отрасли были в советские годы. Минувшие 20 лет предприятия рассчитывать в техническом переоснащении могли, в основном, только на себя. И это – опора на собственные силы – второй путь, которым прошла в том числе компания Владхлеб. С 1996-го на предприятии проводилось техническое перевооружение, внедрялись энергосберегающие технологии, создавалось новое производство, расширялся ассортимент продукции. Благодаря этому предприятие из уровня 30-х годов по европейскому счётчику перешло в 90-е. Недавний экономический кризис сказался на реализации программ технического переоснащения. Тем не менее в 2009-2010 гг. осуществлялась модернизация линии по выпуску хлеба «Подольского». Только по данному цеху вложения составили свыше 33 млн рублей. Оборудование приобретается за собственные средства, открыты кредитные и лизинговая линия. Но Владхлеб – скорее исключение из правил. Наверное, только крупный производитель за счет объемов продукции может при низкой рентабельности вкладываться в модернизацию. У многих наших коллег техническое переоснащение – это поддержание в рабочем состоянии оборудования из 60-70 годов прошлого века...

Третий путь – комбинированный. Это возможность государственно-частного партнерства, при котором ответственность за модернизацию берет на себя сам производитель. Выгода в инновациях для бизнеса налицо. Внедрение энергосберегающих эффективных технологий снижает издержки, повышает рентабельность. Со своей стороны власть имеет в обновленной экономике свой интерес – стабильные налоговые отчисления, безопасность производства, качество выпускаемой продукции.

Инструментом поддержки со стороны местных и краевых органов власти могло бы стать софинансирование технического перевооружения. Как подчеркнул в бюджетном послании Президент России, «при этом бизнес должен финансироваться в первую очередь за счет реализации своих товаров и услуг, а бюджетная поддержка может быть лишь стимулирующей мерой и не должна обеспечивать основную часть финансирования».

Цена вопроса

Думаю, ни в одной из отраслей пищевой промышленности такая постановка вопроса не вызовет ни споров, ни сомнений. Ни в одной, кроме хлебопекарной. Потому что хлеб считается социальным продуктом, реализация которого, а точнее – ее цена, находится под негласным контролем власти. В такой политике – главная, пожалуй, трудность модернизации отрасли, причина ее запредельно низкой рентабельности, падения качества продукции и закономерного исхода - остановки многих предприятий.

Что делать в такой ситуации, мы обсуждали с коллегами на правлении Дальневосточной ассоциации производителей муки, хлеба и кондитерских изделий. Пришли к выводу – останавливаться нельзя. Даже если с инвестициями вопрос не решен – детально проработать программу технического переоснащения на будущее. На каждом предприятии. Составить план мероприятий, смету, алгоритм. Чтобы предельно точно знать, с чего начинать, к чему стремиться. В Приморском крае не первый год действует программа, по которой сельхозпроизводители имеют возможность получить из бюджета компенсацию части затрат на техническое перевооружение. Есть понимание со стороны губернатора, что хлеб – социальный продукт, важная отрасль народного хозяйства. Сейчас готовится нормативный акт, который распространит действие такой программы и на хлебопекарное производство. На мой взгляд, это стало бы неплохим подспорьем для модернизации отрасли. Много внимания уделяется вопросам инноваций и модернизации Законодательным собранием Приморья. Это тоже внушает производителям края оптимизм.

Модернизация – не только деньги

Опыт соседних стран показывает: при наличии целенаправленной программы развития, предусматривающей инновации и инвестиции, развернуть обновленное производство можно в короткие сроки. В том же Китае еще пять лет назад в магазинах выбор хлебобулочных изделий надо было поискать, а сегодня выбор ассортимента поражает.

Но есть и другие аспекты, на которые обращают меньше внимания. Смысл модернизации не только в установке нового оборудования, что тоже является обязательным условием, но и в изменении технологии, обучении персонала, решении социальных вопросов. Идеи, которые закладывает в общественное сознание глава государства, только тогда дадут всходы, когда выгоду от модернизации и инноваций ощутит не только директорат, но и каждый работающий. Когда поймет, что работать стало эффективней, производительность и заработок – выше. Когда увидит своими глазами, что его труд, помноженный на новые технологии, повысит объемы выработки, качество выпускаемой продукции.

Но, с другой стороны, немаловажно, чтобы постепенно рос объем российских технологий. Пока нам приходится приобретать европейское оборудование, поскольку отечественный производитель, к сожалению, отстает лет на 15. В решении этой проблемы должны сказать свое слово представители российской науки. В Приморском крае надо задействовать потенциал ДВО РАН, Дальневосточного федерального университета, других вузов региона.