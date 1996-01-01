Имидж для автодилера

Приморским автодилерам необходимо работать над своей репутацией в информационном пространстве - такое мнение высказали эксперты на круглом столе, организованном РИА PrimaMedia.

Участники круглого стола отметили, что сегодня во всемирной паутине муссируется достаточно сомнительных информационных поводов, негативно отражающихся на репутации местных автопроизводителей и автодилеров. Неоднозначные дискуссии возникают вокруг завода Sollers во Владивостоке, судьбы "конструкторов" и правого руля, качества отечественной машинной сборки и т.д. Слухи и домыслы за отсутствием достоверной информации приобретают широкий размах и перерастают в разряд общественных мифов, независимых от воли аудитории и игроков рынка. Развитие информационного пространства сегодня незаметно, но уверенно влияет на взаимодействие продавцов и покупателей машин.

"Участники авторынка слабо интересуются тем, что о них пишут в блогах, на форумах, а уж тем более не пытаются работать со своей репутацией в интернет-пространстве, - считает эксперт по индивидуальному продвижению РИА PrimaMedia Максим УСТИНОВ. - Ознакомившись с комментариями владельцев автомобилей, размещенными в сети, потенциальный покупатель может принципиально изменить свои первоначальные предпочтения в отношении той или иной марки. Напрасны доводы автодилеров о том, что машины выбирают в салонах, объезжая их и пробуя на ощупь. Интернет и СМИ могут заставить потребителя заранее обходить определенные салоны стороной, хотя, вполне возможно, объективных причин для этого вовсе не существует".

Приморские автодилеры позитивно оценили результаты круглого стола. Руководитель отдела продаж Renault Роман ХМЕЛЕВСКИЙ считает, что такие встречи действительно нужны: "Актуальна предметная дискуссия, и с этой точки зрения вопрос интернет-проблематики, поднятый во время обсуждения, вызывает достаточный интерес".