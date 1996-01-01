Кто пойдет на приемку

На Дальнем Востоке России стартовала лососевая путина. Первые подходы самого ценного вида лососевых - чавычи уже зафиксированы в реках Восточного побережья Камчатки. Вслед за чавычей пойдет нерка, а завершат путину кета, горбуша, кижуч.

Что касается объема, разрешенного к вылову, то в этом году еще в январе отраслевой совет установил квоту в объеме 341,46 тыс. тонн рыбы во всех подзонах. А вот участие приморских компаний в путине пока под вопросом. Традиционно компании из Приморского края выставляли флот на приемку, однако опыт прошлого года показал, что низкая стоимость красной рыбы на рынке делает переработку не слишком выгодной. Тем более что в последнее время поменялся расклад: 60% уходит тем, кто на неводах, 40% остается переработчикам. Такая схема не слишком выгодна для приморских компаний.