«Дальинфоком» приглашает

Неделя информационно-коммуникационных технологий «ДАЛЬИНФОКОМ-2010», посвященная актуальным вопросам развития рынка информатизации и IT-технологий, проходит с 28 июня по 2 июля во Владивостоке.

В гостинице «Экватор» работают разнообразные секции, конференции, выставки, мастер-классы, посвященные актуальным вопросам развития рынка информатизации и IT-технологий. В мероприятиях принимают участие организации, предоставляющие услуги связи, производители телекоммуникационного оборудования, Интернет-провайдеры, организации, использующие телекоммуникационные технологии, специалисты в области инфо- и телекоммуникаций, профессорско-преподавательский состав в области телекоммуникаций, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.

В программе Недели информационных технологий пройдет научно-практическая конференция «Электронное правительство и общество: диалог без посредников», 5-я региональная Азиатско-Тихоокеанская выставка «Информационные технологии и связь»,Приморский Интернет-форум, Научно-практическая конференция «IT в здравоохранении», Первая российско-тихоокеанская конференция в области компьютерных технологий и приложений, а также подведение конкурса фоторабот «Мое компьютерное настоящее».