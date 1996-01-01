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Цена на квадрат не рождает спрос
В июне колебание цен на рынке вторичной недвижимости в Находкинском городском округе составило в среднем 1% в сторону удорожания квадрата. На последнюю неделю июня средняя стоимость квадрата по всему спектру жилья, учитывая четырехкомнатные и поселок Врангель, составила 36 тыс. 399 руб.
По-прежнему наибольшим спросом пользуются гостинки, однокомнатные квартиры и малосемейки. 500-650 тыс. руб. хватит для приобретения малосемейки или гостинки не в самом плохом районе Находки, 1 млн - 1 млн 200 тыс. вполне достаточно для покупки «однушки», а на двухкомнатную придется добавить еще тысяч 500.
Выставлены на продажу в Находке как трехкомнатные так и четырехкомнатные апартаменты. «Трешки» по цене в среднем равны 2,2 млн руб., четыре комнаты обойдутся уже в 2,7 млн руб. в среднем. Притом если сравнивать цену с концом 2009 г., четырехкомнатные квартиры подорожали более чем на 13%.
Если говорить о разбивке цен на жилье по районам, то самые дороги «квадраты» в районе МЖК, Пентагона, ул.Сидоренко, озера Соленое-Болото, и «старого центра» Ленинской. Средняя цена здесь: 2,4 млн руб., 2,8 млн руб., 1,95 млн руб., 1,97 млн руб. и 1,8 млн руб. соответственно.
Далее идут: Центральная площадь (1 млн 723 тыс. руб.), 2-й Участок-Моручилище (1 млн 780 руб.), Рыбный порт (1 млн 600 тыс. руб.). Чуть дешевле будет стоить недвижимость в Южном, на 1-м Участке и на Пограничной, в пределах 1,5 млн руб.
«Дешевые квадраты» в районах: Нефтебаза-ЖБФ, Мыс Астафьева, Падь Ободная, 3-й Участок - Гагарина. Здесь можно стать обладателем жилья, имея в кармане в пределах 1 млн 200 тыс. руб.
Как ни странно, самое дорогое жилье в округе не в самой Находке, а в поселке Врангель. На цене сказалась близость ко многим федеральным стройкам и необходимость компаний обеспечить жильем своих сотрудников. А, как известно, спрос рождает цену. По прогнозам исполнительного директора Дальневосточной гильдии риэлтеров Сергея КОСИКОВА, в связи со строительством федеральных проектов на территории округа продавцы переоценили стоимость жилья, и теперь возможности реальных покупателей не совпадают с установленной продавцами ценой.
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