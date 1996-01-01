"Стройконтейнер" построит хоть поселок

Хабаровский завод "Стройконтейнер" на фоне других предприятий краевого центра выгодно отличается стабильным ростом объемов производства и реализации.

Так, за последние четыре года объем производства на "Стройконтейнере" увеличился в 7 раз. А в 2004-м г. коллектив завода занял 1-е место в городском конкурсе на лучшее предприятие по основным показателям производственной и финансово-экономической деятельности среди средних предприятий. Завод строит вахтовые поселки и быстровозводимое жилье для районов Крайнего Севера, а также гаражи, торговые павильоны, базы отдыха, административные здания. В 1991 году завод вышел на полную проектную мощность. В эпоху перестройки здесь научились делать широкую номенклатуру продукции, которая пользуется большим спросом у потребителей.

Благодаря собственному конструкторскому бюро продукция "Стройконтейнера" имеет неповторимый облик. Так, в 1989 году двухквартирный жилой дом, разработанный и изготовленный на "Стройконтейнере", получил серебряную медаль ВДНХ СССР. В прошлом году двухкомнатный жилой дом вошел в перечень 100 лучших российских товаров. А в нынешнем - общежитие на 51 человека включено в перечень 100 лучших товаров России 2004 года.

Все строения, которые изготавливают на заводе по финской технологии "Куб-Восток", являются мобильными и удобными для транспортировки, что позволяет достичь высокой скорости монтажа. А сэндвич-панели, из которых состоит "Стройконтейнер", надежно сохраняют тепло и выдерживают мороз минус 55 градусов. И в жару в нем прохладно. Эксплуатируются такие домики не только по всему Дальневосточному региону и за его пределы, но и в Таджикистане и Туркмении. Облицованы дома современными материалами. А при производстве сборно-разборных сооружений используется финское, итальянское и немецкое оборудование, которое постоянно модернизируется.

Среди крупных заказчиков - фирма "Старстрой", СМУ-4, Универсальная лизинговая компания. За последнее время "Стройконтейнер" принимал участие в строительстве муниципального торгового центра в Хабаровске . Выполняя краевой заказ, заводские специалисты построили школу в селе Нижняя Тамбовка, затем совместно с ГУП "Хабаровскгражданпроект" разработали проект и построили школу в поселке Сикачи-Алян.

Строят на заводе качественно и быстро. Причем с отделкой "под ключ". После постройки фундамента средний домик благодаря универсальности специалистов "Стройконтейнера" - сварщики и плотники являются одновременно и квалифицированными монтажниками - можно соорудить всего за 5-7 дней. Так, на сборку здания школы в Сикачи-Аляне бригада из девяти человек затратила одиннадцать дней. По желанию клиента в зданиях устанавливаются разные варианты отопления (твердотопливные, жидкостные, электроконвекторные, врезка в центральную систему отопления). При этом один квадратный метр, не считая фундамента и монтажа, обойдется заказчику от 10 до 14 тыс. рублей.

В числе деловых партнеров "Стройконтейнера" проверенные временем хабаровские предприятия: "Стекловолокно", старательская артель "Амур", "Магхабаровмет".

Сегодня на "Стройконтейнере", по принципу "Доступное жилье - каждому!", разрабатывают проекты строительства коттеджного поселка.

На заводе работают около пятисот человек. Средняя зарплата составляет 14-15 тыс. рублей. Текучки кадров здесь почти нет: люди чувствуют заботу о себе. Доставка заводчан на работу и с работы производится заводским транспортом. На предприятии комфортно и удобно работать, в столовой кормят вкусно и недорого, есть медпункт, где ведут прием терапевт и стоматолог.

Досье Промышленностью Хабаровского края за 9 месяцев этого года произведено продукции на 63,7 млрд рублей. В промышленности строительных материалов увеличился выпуск стеновых материалов на 2,6%, производство сборных железобетонных конструкций - на 4,6%.