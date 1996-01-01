www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.01 р. 100 JPY: 58.51 р.
EUR: 75.32 р. 10 CNY: 95.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

"Стройконтейнер" построит хоть поселок

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хабаровский завод "Стройконтейнер" на фоне других предприятий краевого центра выгодно отличается стабильным ростом объемов производства и реализации.

Так, за последние четыре года объем производства на "Стройконтейнере" увеличился в 7 раз. А в 2004-м г. коллектив завода занял 1-е место в городском конкурсе на лучшее предприятие по основным показателям производственной и финансово-экономической деятельности среди средних предприятий. Завод строит вахтовые поселки и быстровозводимое жилье для районов Крайнего Севера, а также гаражи, торговые павильоны, базы отдыха, административные здания. В 1991 году завод вышел на полную проектную мощность. В эпоху перестройки здесь научились делать широкую номенклатуру продукции, которая пользуется большим спросом у потребителей.

Благодаря собственному конструкторскому бюро продукция "Стройконтейнера" имеет неповторимый облик. Так, в 1989 году двухквартирный жилой дом, разработанный и изготовленный на "Стройконтейнере", получил серебряную медаль ВДНХ СССР. В прошлом году двухкомнатный жилой дом вошел в перечень 100 лучших российских товаров. А в нынешнем - общежитие на 51 человека включено в перечень 100 лучших товаров России 2004 года.

Все строения, которые изготавливают на заводе по финской технологии "Куб-Восток", являются мобильными и удобными для транспортировки, что позволяет достичь высокой скорости монтажа. А сэндвич-панели, из которых состоит "Стройконтейнер", надежно сохраняют тепло и выдерживают мороз минус 55 градусов. И в жару в нем прохладно. Эксплуатируются такие домики не только по всему Дальневосточному региону и за его пределы, но и в Таджикистане и Туркмении. Облицованы дома современными материалами. А при производстве сборно-разборных сооружений используется финское, итальянское и немецкое оборудование, которое постоянно модернизируется.

Среди крупных заказчиков - фирма "Старстрой", СМУ-4, Универсальная лизинговая компания. За последнее время "Стройконтейнер" принимал участие в строительстве муниципального торгового центра в Хабаровске . Выполняя краевой заказ, заводские специалисты построили школу в селе Нижняя Тамбовка, затем совместно с ГУП "Хабаровскгражданпроект" разработали проект и построили школу в поселке Сикачи-Алян.

Строят на заводе качественно и быстро. Причем с отделкой "под ключ". После постройки фундамента средний домик благодаря универсальности специалистов "Стройконтейнера" - сварщики и плотники являются одновременно и квалифицированными монтажниками - можно соорудить всего за 5-7 дней. Так, на сборку здания школы в Сикачи-Аляне бригада из девяти человек затратила одиннадцать дней. По желанию клиента в зданиях устанавливаются разные варианты отопления (твердотопливные, жидкостные, электроконвекторные, врезка в центральную систему отопления). При этом один квадратный метр, не считая фундамента и монтажа, обойдется заказчику от 10 до 14 тыс. рублей.

В числе деловых партнеров "Стройконтейнера" проверенные временем хабаровские предприятия: "Стекловолокно", старательская артель "Амур", "Магхабаровмет".

Сегодня на "Стройконтейнере", по принципу "Доступное жилье - каждому!", разрабатывают проекты строительства коттеджного поселка.

На заводе работают около пятисот человек. Средняя зарплата составляет 14-15 тыс. рублей. Текучки кадров здесь почти нет: люди чувствуют заботу о себе. Доставка заводчан на работу и с работы производится заводским транспортом. На предприятии комфортно и удобно работать, в столовой кормят вкусно и недорого, есть медпункт, где ведут прием терапевт и стоматолог.

Досье

Промышленностью Хабаровского края за 9 месяцев этого года произведено продукции на 63,7 млрд рублей. В промышленности строительных материалов увеличился выпуск стеновых материалов на 2,6%, производство сборных железобетонных конструкций - на 4,6%.

Досье

Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда организациями всех форм собственности, составил 11793,2 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 16,2% превышает объем 9 месяцев 2003 года. Организациями всех форм собственности и населением построены 824 новые квартиры общей площадью 68,1 тыс. кв. метров, что составило 137,7% к уровню соответствующего периода предыдущего года, в том числе индивидуальными застройщиками - 20,1 тыс. кв. метров (129,8%).
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru