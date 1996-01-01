Опора для города

Благодаря особенностям ландшафта Владивосток славится своими «формами», но их еще надо выгодно подать, а заодно - обезопасить жителей и гостей города от возможных последствий «крутого нрава» города, вызванного непростым рельефом. Сделать это можно с помощью геопластики, важным элементом которой являются подпорные коробчатые стены.

Казалось бы, могут ли подпорные стены украсить улицы города, причем без дополнительного внешнего воздействия? Могут, если речь идет об уникальных конструктивных блоках КБП от компании «Захар», легко совмещающих практическую функцию - реальную защиту склонов, откосов и опасных участков с нарушенным рельефом - с декоративной, и предоставляющих массу вариантов для проектировщиков, строителей и ландшафтных дизайнеров.

Сборка этих прочных, долговечных и надежных подпорных конструкций напоминает... игру в LEGO: железобетонные блоки устанавливаются один на другой со смещением от 15 сантиметров и более и заполняются щебнем, а образующиеся ниши отлично подходят для озеленения. Никакой специальной квалификации для этого не требуется, тем более что «Захар» оказывает клиентам любую консультационную помощь. При этом скорость монтажа - немаловажный фактор в нынешних условиях - в пять раз выше по сравнению с обычными подпорными стенами. С точки зрения морозостойкости они выдерживают 300 циклов, как и полагается по ГОСТу. А высокая сейсмоустойчивость - более 7,5 баллов - подтверждена испытаниями, проведенными компанией «Сейсмозащита». Немаловажно и то, что эти конструкции могут иметь любую форму: круглую, овальную, прямую, и никаких «больных мест»: допустим, для того, чтобы оформить угол, надо всего лишь перевернуть блок.

Еще одно достоинство подпорных стен от компании «Захар» - они очень эстетично выглядят, а ярусность блоков позволяет создавать оригинальные «зеленые» решения, очень благотворно воздействующие на эмоциональное состояние горожан.

Производство, на котором выпускаются конструктивные блоки для подпорных стен КБП 100/200 и 100/150, находится под Артемом и представляет собой совместный проект владивостокской компании «Захар» и компании Aizawa (Саппоро). Выбор партнера неслучаен: в Японии - стране с похожим рельефом - подобные блоки успешно применяются уже около 20 лет. Поэтому сырье у нас используется местное, технологии - японские. Специальный самоуплотняющийся бетон обеспечивает высокую прочность конструкций, на изготовление и применение которых имеются все разрешительные документы, включая добровольную сертификацию.

Вообще, результат применения этих блоков устраивает всех: строителей - по причине простоты их применения, ландшафтных дизайнеров - из-за разнообразия возможных планировочных решений, заказчиков - поскольку эти функциональные и эстетичные конструкции всего лишь процентов на десять дороже глухих, «угрюмых» подпорных стен, с отделкой которых всегда имеются проблемы. Пока же, несмотря на то, что «Захар» продвигает свои КБП уже третий год, они удостаивались дипломов и медалей специализированных выставок, интерес к ним наблюдается в основном со стороны частных клиентов, уже оценивших открывающиеся с их помощью возможности: террасирование придомовых склонов и откосов, выделение отдельных фрагментов сада...

«Сложно сказать, в чем причина инертности принятия решений о применении наших КБП на объектах Владивостока и края со стороны ответственных лиц: в длительности процедуры согласования перехода на новые технологии, нежелании в них вникать и перестраиваться на иные системы расчета или, как это ни покажется странным, в абсолютной прозрачности этих самых расчетов (стоимость конструкций складывается из цены на собственно блоки и щебень, и лазеек для ее завышения нет), тем не менее, подобные решения Владивостоку нужны, как воздух, - говорит генеральный директор производственно-строительной компании «Захар» Ярослав КОТЫК. - К счастью, находятся прогрессивные руководители предприятий, открытые новым технологиям и продуктам. Так, руководитель ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Юрий Лазаревич ХРИЗМАН принял решение использовать наши инновационные блоки в строящемся жилом комплексе «Снеговая падь», понимая, насколько это ускоряет темпы возведения подпорных стен и улучшает их качество. Надеемся, президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время визита во Владивосток в День города увидит результаты нашего производства.

К слову, мне самой довелось увидеть, сколь роскошно могли бы выглядеть улицы Владивостока, облагороженные и защищенные «захаровскими» подпорными конструкциями. Правда, пока на бумаге - в виде эскизов. Это участки дорог М-60 в районе Академгородка и Седанка-Патрокл, спуски с Горпарка в сторону крайбольницы и с проспекта «Красного Знамени» в районе Примсоцбанка, улица Радио и т.д.

Честно говоря, обидно. Владивосток и Сочи сегодня - главные стройки страны, причем города с похожим рельефом. И в то время как сочинцы уже вовсю планируют использовать владивостокское ноу-хау при строительстве объектов на Красной Поляне, укреплении русел рек и т.д., местные компании старательно не замечают открывающихся благодаря этим КБП перспектив. Впрочем, разговоры о переустройстве подпорных стен на улицах города не прекращаются, и компания «Захар» по-прежнему готова принять в этом самое активное участие.

ООО «Компания «Захар»: Владивосток, ул. Сельская, 1, тел. (4232) 300-155, e-mail: info@zahar.ru.