«Медвед», да не тот

В июле исполняется ровно год с того момента, когда на рынках Владивостока была продана последняя легальная партия морского деликатеса, которого многие приморцы знают как «медведку», или шримс-медвежонок. Однако рынки Владивостока по-прежнему предлагают потребителям эту продукцию. Почему нельзя выиграть борьбу с браконьерами и возможна ли легализация этих уловов, попытался выяснить корреспондент «ЗР».

Прикрылись документами

Популяризация шримса произошла во Владивостоке в середине 90-х. Почему именно «медведка» стала излюбленным лакомством жителей и гостей города? Предприниматели, торгующие данным продуктом на рынках Владивостока, утверждают, что произошло это благодаря размеру и вкусовым качествам медведки.

Однако с этим утверждением можно поспорить. Представители компании, специализирующиеся на добыче креветки, утверждают, что на рынках сбыта более котируется именно креветка. «Есть шримсы, а есть креветки. На мировых рынках сбыта шримс считается более дешевой продукцией. Если говорить о «медведке», то этот шримс востребован только на рынках Владивостока, Хабаровска, небольшие партии закупали китайские бизнесмены. А вот на рынке Японии этот продукт не востребован, поэтому последние несколько лет его добывали несколько местных компаний исключительно для внутреннего потребления.

Как отметил заведующий лабораторией ресурсов беспозвоночных ТИНРО-Центра Евгения БОРИСОВЦА, в настоящее время открывать промышленный лов этого вида преждевременно из-за низкого запаса. «После восстановления его численности и биомассы огрпниченный объем на изъятие вполне возможен. Бытует мнение, что давно необходиомо передать научные квоты промышленникам, тем не менее это можно сделать после полного восстановления численности о обязательно под контролем науки.

Кстати, промышленный лов этого вида шримса был запрещен и ранее. По факту весь легальный шримс добывался в научных целях судами БИФ ТИНРО. Научная квота была не более 35 тонн. Несколько компаний, специализирующихся на оптовой торговле морепродуктами, вполне законно реализовывали всю «тинровскую» продукцию. Но розничные точки имели возможность легализовать и браконьерский улов, прикрываясь легальными документами.

Схема легализации была примитивна, но эффективна. В фирме приобреталась партия в несколько ящиков. На нее выписывались удостоверение качества и ветеринарные справки. Однако торговали в точках браконьерской продукцией. Бороться с этим явлением было очень сложно, так как каждую торговую точку на рынках проверить было невозможно, хотя такие попытки контролирующими организациями проводились.

Опасный эмбрион

Одна из таких структур - Управление Россельхознадзора по Приморскому краю. Почти два года оперативные работники этой службы выявляли некачественную продукцию. Причем каждая проверка выявляла, что «медведка» на рынках была не просто браконьерская, а опасна для жизни. Как рассказал «ЗР» помощник Управления Россельхознадзора по Приморскому краю Виталий САЛЕНКО, только в ходе одной внеплановой совместной проверки по контролю за соблюдением законности при реализации водных биологических ресурсов, проведенной на владивостокском рыбном рынке «Берёзка», изъято порядка 150 кг морских деликатесов, опасных для здоровья потребителей. Сразу в нескольких торговых павильонах находился в реализации шримс-медвежонок, который уже имел признаки недоброкачественности. Этот случай не единичный. «В течение нескольких лет мы проверяем розничные точки, торгующие морепродуктами. Почти всегда находим «медведку» без документов», - утверждает Виталий Саленко. Но эта организация - не единственная, которая заботится о том, чтобы данная продукция не попадала в розницу. Сотрудники Роспотребнадзора и ОБЭП - также частые гости на рынках.

Но возле каждого прилавка оперативного работника не поставишь. А вот ветеринары, присутствующие почти на всех крупных рынках города, могут хоть каждый день снимать продукцию без ветеринарных документов.

От официальных комментариев на эту тему ветеринарный врач одного из рынков Владивостока категорически отказался. В неофициальной беседе заметил, что опасность от употребления этой продукции очень высока. «В жару в любой парной креветке, а это, как правило, «медведка», через несколько часов образуется галофильный эмбрион. Единственная возможность избежать отравления - это термическая обработка, но беда в том, что парная креветка продается уже в вареном виде. Но где и как она варится, остается загадкой.

Просят поделиться

Есть еще одна точка зрения на эту проблему. Многие считают, что «медведка» - визитная карточка Владивостока. Поэтому нужно легализовать этот продукт, но под строгим контролем. По словам президента Ассоциации Рыбохозяйственных Предприятий Приморского края Георгия МАРТЫНОВА, рыбаки еще несколько лет назад ставили вопрос о переводе научных квот в разряд промышленных. Сегодня это актуально, ведь существует запрет на переработку научных уловов. И тонны «медведки», добытой для научных целей, отправляются за борт», - считает президент АРПП.

Представители ТИНРО - Центра предложение не поддерживают. По их мнению, стоит только разрешить рыбакам промысел - и через несколько лет запасы «медведки» будут исчерпаны.

С другой стороны, предприниматели, торгующие браконьерским шримсом, признаются: пока будет потребность в этом продукте, незаконный лов будет продолжаться. Поэтому со своей стороны также думают, как легализовать этот продукт. «В прошлом году кончились легальные документы, мы выяснили, что такой же шримс-медвежонок в больших количествах можно добывать под Магаданом. Нашли капитанов судов, которые утверждали, что находили его большие промысловые скопления. Однако наше предложение о сотрудничестве магаданские рыбопромысловые компании отвергли, по их словам, им неинтересно ловить менее 1000 тонн. Поэтому идею возить «медведку» с Магадана пришлось оставить», - утверждает один из рыбных бизнесменов.