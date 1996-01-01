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Особенности нового Порядка пассажирских перевозок

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Минтранс в очередной раз пытается «причесать» дикий рынок пассажирских перевозок. В начале июня на суд автотранспортному бизнесу был предложен новый Порядок пассажирских перевозок, разработанный ведомством Игоря ЛЕВИТИНА.

Сразу оговоримся, что ничего хорошего автоперевозчикам новые правила пассажирских перевозок не сулят, а главными пострадавшими от нововведения могут стать небольшие компании, кто выживает на автоперевозочном бизнесе за счет протяженных коммерческих маршрутов, при этом не всегда работая законно, а проще говоря, легально. Считается, что главная цель нового Порядка состоит в том, чтобы поставить под государственный автомобильный и налоговый контроль именно такие маршруты, а с ним и вывести из игры мелких перевозчиков.

Практически не коснется новый Порядок автотранспортных гигантов, применительно для Приморского края - таких как «Приморавтотранс», «Ространс-Приморье», «Находкинский автотранспортный альянс» и т.д.

По словам начальника отдела пассажирских перевозок «Приморавтотранса» Елены ВОТИНЦЕВОЙ, в тонкости планов Минтранса они пока не вдавались, но по поводу закручивания гаек особо не переживают. Основная масса парка компании, подчеркнула Елена Валентиновна, обслуживает междугородние пассажирские перевозки и лишь небольшая часть подвижного состава - не более 2-3 рейсов в день - идет на международные маршруты, что по сравнению с десятками, если не сотнями, междугородних рейсов - капля в море. И то, по словам Елены Валентиновны, дикими их назвать можно с большой натяжкой.

С другой стороны, считают в «Приморавтотрансе», данный Порядок, устанавливающий строгие ограничения для заказных рейсов, - мера, назревшая с того самого момента, как была проведена монетизация льгот и поддержка льготников на бумаге была заменена выплатой живыми деньгами. Поэтому в глубинке края, куда крупным автоперевозчикам трудно дотянуться, сегодня правят бал небольшие компании или индивидуальные предприниматели, работающие с благословения глав местных администраций. А каким способом «районные» перевозчики зарабатывают на хлеб насущный, какими рейсами и кто их контролирует - не совсем ясно.

Не секрет, что в свое время отмена лицензирования привела чуть ли не к анархии в сфере пассажирских перевозок. Это обернулось нерегулируемым ростом количества автотранспортных предприятий, которые ставят в первую голову извлечение сиюминутной прибыли, никоим образом не заботясь о безопасности пассажиров и остальных участников движения. Прокатившаяся в прошлом году по стране черная волна ДТП с «заказными» автобусами, в результате которых погибли десятки человек, стала следствием такого поверхностного отношения, когда контроль госорганов за процессом автомобильного пассажирского извоза не просто ослаб, а практически сошел на нет.

Если планам Минтранса суждено сбыться и новый Порядок примет вид федерального закона или другого обязательного нормативного акта, то приморским челнокам выпадет возможность наконец-то полюбоваться при свете дня красотами Приморья из окон заказных автобусов: с 00.00 и до 06.00 их выход на линию будет запрещен.

Кроме того, все автотранспортные компании, занимающиеся перевозкой пассажиров не по маршрутам, а в заказном порядке, будут уведомлять о своих планах и маршрутах заблаговременно, отправляя соответствующий запрос в региональный Ространснадзор по электронной почте, как суда в морскую администрацию порта. Любое отклонение или несоблюдение временных рамок будет пресекаться штрафными санкциями.

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