Автодилеры «прощупывают» Казахстан

Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана вступает в силу с 1 июля. Приморские импортеры подержанных иномарок, как стало известно «ЗР», уже провели «разведку боем». Они побывали в Казахстане и изучили возможные схемы ввоза «японок» с использованием новой наднациональной структуры.

Напомним, Таможенный союз Россия, Белоруссия и Казахстан вступает в жизнь поэтапно. С 1 января 2010 г. введено единое таможенно-тарифное и нетарифное регулирование. С 1 апреля 2010 г. началось тестирование механизма зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин и акцизов.

Теперь же, с 1 июля 2010 г., создается единая таможенная территория трех стран. С этого времени начинает действовать Таможенный кодекс Таможенного союза. Вводится в полной мере механизм зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин и акцизов. Главное же - отменяется таможенное оформление товаров, поступающих из третьих стран и выпущенных в свободное обращение на территории Белоруссии, Казахстана и России. Проще говоря, российская таможня больше не будет оформлять товары, ввозимые с территории Белоруссии и Казахстана.

Причем на границе с Белоруссией уже нет пропускных пунктов. Осталось убрать их на границе с Казахстаном. И если с 1 июля 2010 г. Россия отменяет таможенное оформление товаров, находящихся в свободном обращении в Казахстане, то с 1 июля 2011 г. намечено отменить и таможенный контроль в пунктах пропуска на российско-казахстанском участке государственной границы. То есть с этого времени граница будет практически полностью открыта и установлено единое таможенное пространство. В связи с этим стоит отметить, что в Казахстане запрещена только эксплуатация праворульных машин, однако на ввоз «японок» ограничений пока нет. На вопрос - как будут отслеживаться товары, ввезенные в Казахстан и перемещенные в Россию, - четкого ответа пока нет.

- Обязанность по контролю над перемещением ввезенных товаров возложена на государство, которое оформило ввоз. Казахстан будет использовать собственные силы и методы, - пояснил «ЗР» начальник службы организации таможенного контроля ДВТУ Владимир ТЕРЕМЕЦКИЙ.

А вот каким именно и насколько эффективным будет контроль, пока неизвестно. Участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) уже заинтересовались открывающимися возможностями.

- Наши специалисты съездили в Казахстан. Инфраструктура оставляет желать лучшего. Телефонная связь отвратительная. Но работать можно, - сообщил «ЗР» участник ВЭД, пожелавший остаться неназванным.

Пока же участники ВЭД и таможенники готовятся к новому этапу проекта, который, напомним, наступает уже 1 июля. С этого времени появятся новые формы таможенного контроля, такие как: учет товаров, находящихся под таможенным контролем; проверка системы учета товаров и отчетности; таможенная проверка (камеральная и выездная) вместо таможенной ревизии. Будут введены новые положения о задержании товаров. Исключены устная и конклюдентная формы декларирования. Ограничен перечень документов при подаче декларации на товары, помещаемые под таможенную процедуру экспорта. Комиссия таможенного союза определит наднациональные области рисков.

Даже понятийный аппарат претерпел некоторые изменения. Так, например, таможенный брокер заменен на таможенного представителя. Контейнеры отнесены к транспортным средствам. Введено новое понятие «экспресс-груз». Исключены понятия «свободное обращение», «статус товаров и транспортных средств для таможенных целей», «таможенное оформление».

Изменены, в лучшую сторону, сроки. Уплатить таможенную пошлину и налоги можно будет в срок до 4 месяцев, тогда как раньше надо было уложиться в 15 дней. Проведение постконтроля возможно в течение трех лет, а не одного года. При этом таможенники должны будут выпускать товар не за три, а за два дня. Срок выпуска экспортируемых товаров необлагаемых пошлин сокращен до 4 часов. Регистрация транзитной декларации уменьшена вдвое, с 2 до 1 часа. Организовать таможенное сопровождение нужно будет в течение 24 часов с момента принятия решения. Решение о регистрации или отказе должно быть принято в течение 2 часов с момента подачи декларации. Срок стоянки транспортных средств в местах перемещения товаров для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта составит 3 часа, для водного - 8 часов.

Стоит отметить такие нововведения, как исключение процедуры внутреннего таможенного транзита, осуществление перевозки от таможенной границы сразу к получателю, освобождение железнодорожного перевозчика от внесения залога, а также одновременное помещение товаров сразу под две таможенные процедуры - таможенного транзита и реэкспорта, в случае обязательности вывоза товаров или таможенного транзита и экспорта.

Введен институт уполномоченного экономического оператора. Для него вместо «специальных упрощенных процедур» предусмотрены: выпуск товаров до подачи таможенной декларации с уплатой платежей на момент подачи декларации; транзит товаров без внесения обеспечения уплаты таможенных платежей. Но получить столь заманчивый статус уполномоченного экономического оператора смогут лишь те компании, которые внесут обеспечение в размере 1 млн евро, а при условии соответствия лиц критериям определенным КТС - 150 тыс. евро.

В остальном мало что изменится. Оформление документов, по крайней мере, для россиян, останется практически прежним.