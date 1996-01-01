Корейские подарки подвела цена упаковки

Крупнейшему поставщику южнокорейских кондитерских изделий на дальневосточнй рынок накануне Нового года так и не удалось осуществить задуманный проект "Подарки".

Оказалось, что около 15 наименований сладостей из Страны утренней свежести, которыми успешно торгует фирма "АТВ-трейд", не во что... упаковать. В Сеуле рождественская коробка для упаковки новогоднего подарка составляет чуть ли не половину стоимости всего содержимого, что делает укомплектованный подарок неконкурентоспособным на российском рынке.

Менеджеры компании предприняли попытку заказать красочную новогоднюю обертку в Приморье, но разница в качестве полиграфии оказалось столь контрастной, что решено было южнокорейские товары местной упаковкой не портить. Плюс дополнительные расходы на получение сертификата нового наименования - "подарки новогодние" - склонили оптовиков к отказу от задуманного. А идея хороша: вложить в каждый пакет не только сладости и жвачку, но еще и натуральные соки фирмы "ЛОТТЕ" и резиновые мультяшки.

И все же для малышей своих сотрудников и партнеров по бизнесу компания "АТВ-трейд" сформировала новогодние подарки в красочной упаковке.