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Атака с тылу
Ситуация, возникшая в связи с затянувшимися долгами компаниям, выигравшим тендер на поставку продуктов для нужд Министерства обороны, породила целую цепочку проблем. Тихоокеанский флот и Дальневосточный федеральный округ - два крупнейших государственных заказчика - в начале года объявили о том, что у их поставщиков, имевших контракты на руках, изменился плательщик.
В Минобороны произошла реорганизация, и если раньше оплата за выполненный контракт проходила через казначейство, т.е. через Владивосток и Хабаровск, то теперь все в свои руки взяло министерство. В принципе в этом ничего страшного, конечно же, нет, лишь бы условия контракта были выполнены с обеих сторон: в нужный момент поставлена продукция и вовремя оплачены эти поставки. Но вот проблема в том, что денег поставщики так и не получили до сих пор. Задержка на сегодняшний день составила более пяти месяцев.
В этой ситуации, по некоторым оценкам, оказалось порядка 50 приморских компаний, общая сумма задолженности исчисляется сотнями миллионов рублей. Среди пострадавших в основном предприятия малого и среднего бизнеса, те самые, в отношении которых государство в последнее время проявляло повышенное внимание, разрабатывало специальные программы развития, выделяло большие суммы бюджетных денег на их поддержку. «Мы поставили государству все, что должны были по условиям контракта, - рассказывает директор компании «Дана» Светлана НИКОЛАЕВА, - теперь нам говорят: извините, платить будет Москва. Но это же беззаконие, в контракте нет такого условия. Я считаю, что платить должен тот заказчик, с которым мы заключали контракт. Нас ведь никто не ставил в известность о каких-то реорганизациях, когда шли торги в конце прошлого года. Мне хочется задать вопрос министру обороны: почему нас обманули?».
Задержка оплаты повлекла за собой целую цепочку неплатежей, естественно, всем поставщикам в этой ситуации пришлось самим искать деньги для расчетов. Обманутыми оказались в том числе сельхозпредприятия, участвовавшие в аукционах самостоятельно, минуя посредников. Таких хозяйств в Приморье оказалось всего два - картофелеводческое хозяйство «Фадеевское» в Октябрьском районе и овощеводческое хозяйство в Суражевке, остальные просто не в состоянии выполнить все условия участия в подобных тендерах и обеспечить крупные поставки. Несмотря на то, что с высоких трибун в последнее время немало было сказано о необходимости привлечения сельхозтоваропроизводителей к конкурсам и аукционам, полагая, что это сэкономит деньги государственные, в Минобороне не пощадили даже эти предприятия. «Мы заключили два контракта с ТОФ на поставку картофеля на общую сумму порядка 4 млн руб., - говорит директор ЗАО «Фадеевское» Вячеслав ЛЫСЕНКО. - раньше расчеты производились вовремя, и мы всегда были готовы к посевной. В этом году все перевернулось, мы были вынуждены брать кредит в банке, чтобы не сорвать посевную».
В сложной ситуации оказались и те хозяйства, которые продавали свою продукцию через посредников. «Мы заключили 8 контрактов в конце прошлого года, два из которых нам успели оплатить в декабре, - говорит генеральный директор компании «Восточный меридиан» Валерий ПРЕСТИНСКИЙ, - по остальным оплаты нет до сих пор. А за нами стоят фермеры, те, кто участвуют в этом процессе. Пришлось выкручиваться в этом году, чтобы закрыть наши долги перед ними. Ежегодно наша компания участвует в посевной, частично финансирует некоторые хозяйства края. В этом году мы не смогли этого сделать. Практически все хозяйства, с которыми мы сотрудничаем, в этом году сократили посевные площади».
Министерство обороны, сменив плательщика, предложило поставщикам заключить по этому поводу дополнительные соглашения, что должно было, как полагалось, ускорить процесс расчетов. Многие приморские компании пошли на этот шаг, правда, с некоторой долей осторожности. По крайней мере, только часть контрактов была дополнена особым соглашением с Минобороны. Но, как говорят поставщики, принципиально ничего не поменялось. Некоторые предприятия в результате получили только какую-то часть денег, и те поступили с задержками в 3-5 месяцев. Те же поставщики, которые отказались от соглашения, готовят сейчас документы в Арбитражный суд. По некоторым оценкам в Приморье таких компаний около 10. Впрочем, и те, кто все же подписал предложенный документ, готовятся к судам. «У нас один контракт во Владивостоке, другой - в Хабаровске, - говорит Светлана Николаева, - и плательщики по условиям контрактов тоже в этих городах. Если мы подпишем соглашение, то нам придется обращаться в Арбитражный суд в Москве». Как говорят директора приморских компаний, их попытки найти деньги в Москве не увенчались успехом.
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