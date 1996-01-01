Арендаторам от ритейла нелегко

Растущая конкуренция, уменьшение реального числа потребителей, их «кризисная» способность по платежам, непредсказуемое «брожение» спроса - арендодателям и арендаторам от ритейла приходится искать общий язык не только в отношении размера платежей за аренду.

В конце мая НП «Дальневосточная Гильдия управляющих и девелоперов» провела в пригороде Владивостока интересное мероприятие - бизнес-завтрак «Арендатор & Арендодатель: движение в одном направлении». Модератор мероприятия - коммерческий директор ООО «ПортКонтракт» Андрей ТКАЧЕНКО сообщил, что одна из задач бизнес-завтрака состояла в том, чтобы закрепить наметившееся в рамках «Дальневосточной Гильдии управляющих и девелоперов» сближение между арендодателями в лице собственников и управляющих компаний и арендаторами. При этом главное - определить как «проблемные точки», так и «точки дальнейшего роста». И надо отметить, что определить эти «точки» в принципе удалось.

Генеральный директор компании «Канцелярская крыса» Александр САФРОНОВ отметил, что для управляющих торговыми центрами компаний важно понимать то, чем они управляют и как надо «рулить», чтобы не терять это управление. Арендатор всегда идет к тому арендодателю, который обеспечивает ему выгодное расположение и создает для бизнеса нормальные условия. При этом важно позиционирование самого ТЦ и наличие определенной концепции. Мало иметь «якорного» арендатора или группу «якорей», которые делают ТЦ привлекательным для покупателей, надо хорошо подобрать и разместить всех арендаторов. Понятно, что за основу концепции может быть взят какой-то главный постулат, например, «этот ТЦ должен быть для женщин». То есть в нем обязательно должны быть «цветы, шампанское, шоколад, игрушки, желательно плюшевые, музыка, побольше розового цвета и т.д.» Это должно срабатывать на уровне подсознания. В общем, к формированию ТЦ, как бизнес-площадки, надо подходить профессионально - подбирая правильное место расположения, хороший состав «актеров», расписывая сценарий и пр. Тогда можно надеяться, что и в целом «кино» получится.

Наталья ЗОРИНА, генеральный директор УК «ДВ-Траст» (ТЦ «Россиянка»), подняла вопрос о том, что арендодатель сегодня зачастую демпингует, и арендатору трудно понять реальные ставки. Пора переходить на более перспективные виды арендных платежей, отказываясь от простой формулы «время - деньги» за определенную площадь. Значительно удачнее для обеих сторон может быть расчет ставки платежа от определенного процента с оборота, что довольно легко контролируется. Такая практика характерна для столицы, но у нас еще не привилась. Ценность перехода на такие платежи в том, что управляющая компания в таком случае становится заинтересована, чтобы ТЦ был эффективнее для бизнеса арендаторов, и должна предпринимать для этого все, что от нее зависит: развивать пакет своих услуг, брать на себя те функции, которые обременительны для самих арендаторов.

Генеральный директор компании «Мир детства» («Бубль Гумм») Вадим МИХАЙЛЮК был категоричен в своих оценках, считая, что во Владивостоке на сегодня еще нет настоящих торговых центров. Все это просто «торговые помещения», или, постаринке, «доходные дома». Да и нормальных складов, с которых должна «питаться» розница, тоже нет. Арендатор вынужден с этим мириться и довольствоваться тем, что есть.

При том что в городе сегодня строятся новые объекты коммерческого назначения, проектирование ведется без учета их специфики и потребностей, например, в оборудовании на разгрузке товара, парковок и пр. Подбор арендаторов часто странен: кто первый пришел, того и взяли. Это отпугивает потенциальных столичных «якорей», которые рады бы зайти во Владивосток, но не заходят. Зато соседние регионы для них более привлекательны. Так, в г. Южно-Сахалинске имеется ТЦ «Мегаполис», подобного которому у нас до сих пор нет. Хотя вроде бы есть надежда на ТЦ «Европейский», только что построенный компанией «Динас». Наш арендодатель называет цену платежа «с потолка», потому что у него в голове настойчиво бьется мысль: получить с имеющихся площадей побольше денег. Хотя ему иногда надо вникать в проблемы арендаторов, регулировать процессы, чтобы «не заставили все полки кетчупом». Торговые центры обязательно должны быть выгодны покупателю. Так, приход «Бубль-Гума» в один из ТЦ Петропавловска-Камчатского обрушил цены на местном рынке игрушек в три раза. Интересно, что некоторые собственники сегодня в принципе не «болеют» за продвижение своих ТЦ, перекладывая «завоевание славы» на арендаторов. В этом отношении предложение о том, чтобы они «скидывались на общую рекламу», воспринимается как лишний побор, который абсолютно не нужен ритейлерам, имеющим свой рекламный бюджет.

Дмитрий ВАРЛАМОВ, директор УК «Тополиная аллея», отмечая многообразие «фишек» договоров между арендодателями и арендаторами, высказался за необходимость четкого разграничения ответственности между ними в плане содержания и ремонта помещений и зданий, их охраны и уборки и т.д. Естественно, не должна сбрасываться со счетов и определенная ответственность посетителей, которые в силу своей ментальности показывают неуважительное отношение к чужой собственности.

Екатерина ЖДАНКИНА, исполнительный директор НП «Дальневосточная Гильдия управляющих и девелоперов», считает, что арендодателям теперь надо прилагать значительно больше усилий для заполняемости торговых центров - усиливающаяся конкуренция опустошает торговые помещения, снижает их привлекательность. Что же касается договорных отношений сторон по аренде коммерческой недвижимости, то важно постепенно выработать какой-то образец типового договора. Впрочем, с этим не все согласились, возразив, что «мы же русские - мы договариваться не умеем» и «на договорах сидят юристы, и что же им останется делать, если все станут пользоваться стандартным договором?»...

Известно, что по обеспеченности торговыми площадями Владивосток уже в два раза превзошел «разумные» нормативы, определенные градостроителями. Однако при этом до окончательного формирования «сети» ТЦ в городе еще далеко. Можно предполагать, что сейчас начинается постепенное вхождение крупных ТЦ в «спальные» районы города, где все еще царят отдельные небольшие магазины и магазинчики, оставшиеся от прошлой эпохи и построенные в новое время. По крайней мере, в рамках проектов комплексной застройки новых жилых районов Снеговая падь, Патрокл и пр. сегодня определяется необходимость строительства крупных торговых комплексов. И понятно, что главная борьба за покупателя между «старыми» и «новыми» ТЦ еще впереди. И в этой борьбе, пожалуй, более выигрышными видятся позиции тех из них, которые сохранят свою привлекательность для покупателей либо за счет какой-то особой специализации, общей интересной объединяющей арендаторов идеи или просто невероятным ассортиментом...