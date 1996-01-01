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Папоротник «пошел»

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В этом году из-за холодов папоротник орляк взошел на 15 дней позже - не 10-15 мая, как обычно, а к концу мая-началу июня. 2 июня Кавалеровский райзаготохотпром принял первые партии папоротника от заготовителей. В прошлом году в Приморье был хороший урожай папоротника, рынок был им заполнен. Если в июне будет теплая и сырая погода, папоротника будет много и в этом году. Сезон его сбора продлится дней 20-25.

По словам директора райзаготохотпрома и председателя местного потребительского общества Валерия КОЖЕВНИКОВА, спроса на орляк в этом году маловато. В прошлом году заготовили 18 тонн, их переработали, засолили и вышло в итоге 11 тонн соленого папоротника. Весь объем по 49 руб. за кг забрало хабаровское ООО «Лесные продукты». В этом году хабаровчане предложили низкую закупочную цену на кавалеровский папоротник - 45 руб. за кг. И райзаготохотпром отказался от поставок в Хабаровск. «Заготовим 3-4 тонны и продадим по краю»,- говорит Кожевников. Кстати, даже один Кавалеровский райзаготохотпром вполне способен накормить папоротником гостей саммита АТЭС: вряд ли они съедят больше тонны орляка.

Заготовители получают за кг папоротника 13 руб. Некоторые безработные собирают и сдают по 70 кг в день. Такие стахановцы способны заработать за день 900 руб. Кроме папоротника, райзаготохотпром принимает корень элеутерококка, чагу. Летом пойдут грибы, осенью - шиповник. Кедровые орехи предприятие не принимает - конкурентов много, да и денег нет у райзаготохотпрома, чтобы платить заготовителям за орех по 70-80 руб. за кг. Именно по такой цене его принимают многочисленные перекупщики, сбывающие круглый год орех в Китай или на переработку в Новосибирск. На приморских северах кедровые орехи не перерабатывают.

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