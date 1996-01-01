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Назад, к базару?
В Хабаровском крае происходит переориентация предпочтений розничного потребителя с «благополучных» торговых сетей на «беспечные» продовольственные рынки. За январь-апрель 2010 г. рост продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составил 22,6% к соответствующему периоду прошлого года, а в целом по розничной торговле рост составил 3,9%.
Внутренние реформы ритейла продуктов питания, реализованные в 2009 году, увлекли торговые сети в передел локальных рынков компаний и товарных групп. Обострился дефицит заемных средств у оптовых поставщиков и розничных продавцов. Усилилось влияние всех контролирующих органов, в т.ч. фискальная нагрузка. В итоге покупатель проголосовал «рублем». В пользу продовольственных рынков и ярмарок.
Несмотря на оптимистичные показатели роста оборотов, платежеспособный покупательский спрос в большинстве продуктовых торговых сетей в настоящее время находится под угрозой регрессивного снижения.
Конечный потребительский спрос фиксируется и ограничивается. Слияние крупных оптовых компаний (федеральных и региональных) и торговых сетей-дискаунтеров «в одном лице» формирует в Хабаровске лидерство торговой сети «Самбери» компании «Невада». Но это лидерство условное. По оперативным данным Хабстата, за период с января по апрель 2010 г. рост платных услуг населению составил 1% к аналогичному периоду прошлого года - предпочтения и покупательная способность конечного потребителя «застыли».
Реальные располагаемые доходы населения снижаются. При внимательном подсчете оказывается, что средние доходы рабочих в ДФО (учитывая сезонность работ, вахты, сменный график работ) остались на уровне 2004 г., а покупательная способность снизилась в среднем на 45%, выталкивая население в сферу худшего сервиса.
Подобная тенденция в России проявлялась во второй половине 90-х годов, но экономический рывок страны после кризиса 1998-го создал предпосылки для улучшения финансовых возможностей граждан и развития сетевого ритейла. В 2002-2005 годах розничные сети прирастали в среднем на 80-115% ежегодно. В ближайшие три года галопирующих темпов роста не ожидается.
Постепенная переориентация покупательских потоков в сторону продуктовых рынков в сочетании со снижением реальных доходов части населения влияет, в числе прочих факторов, на здоровье граждан. Так, за 4 месяца 2010 г. к соответствующему периоду прошлого года количество случаев заболевания острыми кишечными инфекциями возросло на 61,8%, острым гепатитом «А» возросло на 85,7%. И это тоже итог тенденции.
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