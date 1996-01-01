www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.79 р.
EUR: 75.04 р. 10 CNY: 94.62 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Назад, к базару?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Хабаровском крае происходит переориентация предпочтений розничного потребителя с «благополучных» торговых сетей на «беспечные» продовольственные рынки. За январь-апрель 2010 г. рост продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составил 22,6% к соответствующему периоду прошлого года, а в целом по розничной торговле рост составил 3,9%.

Внутренние реформы ритейла продуктов питания, реализованные в 2009 году, увлекли торговые сети в передел локальных рынков компаний и товарных групп. Обострился дефицит заемных средств у оптовых поставщиков и розничных продавцов. Усилилось влияние всех контролирующих органов, в т.ч. фискальная нагрузка. В итоге покупатель проголосовал «рублем». В пользу продовольственных рынков и ярмарок.

Несмотря на оптимистичные показатели роста оборотов, платежеспособный покупательский спрос в большинстве продуктовых торговых сетей в настоящее время находится под угрозой регрессивного снижения.

Конечный потребительский спрос фиксируется и ограничивается. Слияние крупных оптовых компаний (федеральных и региональных) и торговых сетей-дискаунтеров «в одном лице» формирует в Хабаровске лидерство торговой сети «Самбери» компании «Невада». Но это лидерство условное. По оперативным данным Хабстата, за период с января по апрель 2010 г. рост платных услуг населению составил 1% к аналогичному периоду прошлого года - предпочтения и покупательная способность конечного потребителя «застыли».

Реальные располагаемые доходы населения снижаются. При внимательном подсчете оказывается, что средние доходы рабочих в ДФО (учитывая сезонность работ, вахты, сменный график работ) остались на уровне 2004 г., а покупательная способность снизилась в среднем на 45%, выталкивая население в сферу худшего сервиса.

Подобная тенденция в России проявлялась во второй половине 90-х годов, но экономический рывок страны после кризиса 1998-го создал предпосылки для улучшения финансовых возможностей граждан и развития сетевого ритейла. В 2002-2005 годах розничные сети прирастали в среднем на 80-115% ежегодно. В ближайшие три года галопирующих темпов роста не ожидается.

Постепенная переориентация покупательских потоков в сторону продуктовых рынков в сочетании со снижением реальных доходов части населения влияет, в числе прочих факторов, на здоровье граждан. Так, за 4 месяца 2010 г. к соответствующему периоду прошлого года количество случаев заболевания острыми кишечными инфекциями возросло на 61,8%, острым гепатитом «А» возросло на 85,7%. И это тоже итог тенденции.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru