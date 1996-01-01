Экономический ГУЛАГ

Новый закон о торговле, как отмечают многие поставщики и владельцы торговых сетей, принес больше неудобств, нежели пользы торговой сфере. Дальнего Востока закон еще практически не коснулся, так как наш регион отличается неразвитостью крупных торговых сетей. Основные положения закона и его последствия прокомментировал Вадим НОВИКОВ, научный сотрудник Академии народного хозяйства при Правительстве РФ и Института экономики переходного периода. Видеоконференция организована Клубом региональной журналистики «Из первых уст» (Москва) в редакции ИК «Золотой Рог»

Вадим Новиков условно делит вышеупомянутый закон на три части: бонусы, 25%-ная квота на присутствие торговых сетей в границах муниципалитета и социально значимые товары. Именно по трем этим пунктам, по его мнению, депутаты, принявшие закон о торговле, нанесли наибольший вред основным сторонам в торговой сфере.

Ограничивая торговые бонусы отсрочки платежа, инициаторы закона навредили тем предпринимателям, которые пользовались этими инструментами, и принесли пользу их конкурентам. Введение 25%-ной квоты означает то, что потребитель теперь не может иметь дело с поставщиком продукции, который в наибольшей степени привлекателен по соотношению «цена – качество». Пункт в законе о социально значимых товарах, несмотря на то, что он преподносится как нечто защищающее потребителей таких товаров, на самом деле преследует абсолютно противоположные цели – он подогревает интересы «социально значимых» поставщиков.

Вадим Новиков отметил, что негативные мнения экономистов во время рассмотрения закона о торговле были практически единодушны, но законодатели их так и не услышали, даже несмотря на печальный опыт введения подобного закона в других странах.

- Была ли необходимость в принятии этого закона?

- К концу обсуждения закона большая часть заинтересованных сторон по мере того, как они разбирались и вникали в суть дела, начала сомневаться в его необходимости. С самого начала против закона выступали крупные торговые сети. Позже к ним присоединились более мелкие торговцы, которые сравнивали закон с экономическим ГУЛАГом.

Далее появилась критика со стороны крупных поставщиков. В свою очередь третья заинтересованная сторона – Общество потребителей – также стала активно выступать против введения закона. Таким образом, все непосредственные участники отношений в сфере розничной торговли к концу обсуждения начали серьезно сомневаться в целесообразности его принятия. Также многие ведущие экономисты и юристы, деятельность которых связана с торговлей, высказали немало мнений о том, что закон весьма несовершенен и своими положениями противоречит Конституции. Таким образом, вывод о «полезности» и «необходимости» закона напрашивается сам.

- По вашему мнению, какие нужно внести поправки в закон, чтобы повлиять на развитие здоровой конкуренции?

- Я не думаю, что решение этой проблемы лежит именно в области поправок к закону. Идеальное решение проблемы – это не поправки к закону, который было бы проще и полезнее отменить. На мой взгляд, лучшее решение этой проблемы было предпринято в 1992 году, когда был подписан «Указ о свободной торговле». Ведь это была не только свобода продавать товары, но и свобода покупать. Главные положения этого указа состояли в том, что цены на товары устанавливались свободно, импортные пошлины, квоты и прочие заградительные меры были равны нулю и граждане имели возможность продавать товары в любых, удобных для этого местах. Это означало, что любой потребитель мог иметь дело с любым поставщиком, который ему нравился.

Недостаток нынешнего положения дел, мне кажется, состоит в том, что мы отошли от практики 92-го года. Сейчас импортные пошлины у нас являются одними из самых высоких в мире. Средние пошлины на сельскохозяйственные продукты составляют 22% - это аномально высокая величина. Это одна из тех мер, которая ограничивает конкуренцию, в данном случае конкуренцию со стороны иностранцев. Таким образом, главное требование для нормального развития конкуренции сейчас состоит в отмене импортных пошлин и в отмене ограничений по продаже товаров.

- Многие дальневосточные эксперты утверждают, что новый закон о торговле не актуален для нашего региона, так как крупные федеральные сети откладывают приход в далекий регион на потом. Единична ли, на ваш взгляд, такая ситуация? И будет ли данный закон способствовать развитию федеральных сетей в регионах?

- Совершенно очевидного влияния на торговую сферу, изменений каких-либо показателей не произошло не только на Дальнем Востоке. Несмотря на то, что обещали значительное снижение цен, этого нигде не произошло.

Случай неразвитости торговых сетей Дальнего Востока не уникален, такая же ситуация наблюдается и в центральных регионах страны. Ведь приход торговой сети зависит от множества параметров, одним из которых является численность людей, которые живут в данном городе. Но закон затрагивает и вас, так как он касается будущего - ситуаций, которые через какое-то время могут возникнуть. Кроме того, региональные торговые сети также попадают под этот закон.

- Данный закон действует в пользу крупных производителей или же защищает интересы и малых?

- Я бы не сказал, что закон направлен в пользу крупных производителей. Маркетинговые бонусы касаются, прежде всего, какой-либо брендированной или дифференцированной продукции. Как правило, такая продукция поставляется крупными поставщиками. В наибольшей степени пострадает средний сегмент. Малым поставщикам закон, можно сказать, принес пользу, поскольку он ограничил наиболее крупных конкурентов.

- При сохранении действующих норм закона каков самый печальный прогноз?

- Мы будем иметь меньший ассортимент товара, чем был, и более высокие цены…